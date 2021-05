Euro de natation : Louis Croenen 6e du 200m pap', Valentine Dumont en finale, le 4x200m hommes dit au revoir à Tokyo

Louis Croenen s’est classé 6e de la finale du 200m papillon des championnats d’Europe de natation à Budapest. Notre compatriote a bouclé la distance en 1 : 55.69. Valentine Dumont s’est hissée en finale du 200m nage libre avec un nouveau record de Belgique à la clé. Le 4x200m masculin a perdu son ticket olympique.



L’Anversois avait signé le 7e temps des demi-finales (1 : 55.96). Il a été encore plus vite en finale et s’est rapproché de son record de Belgique (1 : 55.39), qui date déjà de 2015. Le titre est revenu au Hongrois Kristof Milak (1 : 51.10). A quelques semaines des JO, Croenen retrouve toutes ses sensations et c’est plutôt une bonne nouvelle.



La soirée hongroise a également souri à Valentine Dumont. Elle s’est qualifiée pour la finale du 200 mètres nage libre. Pour y parvenir, la Namuroise a tout simplement amélioré son record de Belgique.



Elle a pris la 3e place de la deuxième demi-finale en 1 : 57.98, améliorant de plus de 3 dixièmes son record de Belgique établi le 13 août dernier à Rome (1 : 58.29). L’étudiante en médecine est aussi à la recherche d’un temps de qualification pour les Jeux de Tokyo. Celui du 200 m libre est fixé à 1 : 57.28. Au niveau individuel, Valentine Dumont participera encore au 100 m nage libre (vendredi) et surtout au 400 m nage libre individuel (dimanche), sa spécialité. Elle devrait aussi prendre part aux deux relais (4X200 m libre et 4X100 m 4 nages).



Enfin, le 4x200m nage libre a pris la septième place de la finale dans un chrono de 7 : 16.39. Mais cette performance n'a pas permis au quatuor Alexandre Marcourt-Sebastien Demeulemeester-Thomas Thijs-Lorenz Weiremans de conserver son ticket olympique. Les Belges, devancés notamment par la France et l'Irlande, ont été sortis du Top 16 mondial, synonyme de sésame pour Tokyo.