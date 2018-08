Dumont et Goris qualifiées pour les demies du 200m nage libre, le 4x200m éliminé

Valentine Dumont a gagné sa place en demi-finale du 200m nage libre des championnats d'Europe de Glasgow. Lotte Goris a décroché le 15e des 16 tickets. Le relais masculin 4x200m nage libre s'est arrêté au premier tour.



Du haut de ses 18 ans, la nageuse namuroise a assumé les espoirs placés en elle. Arrivée avec le 11e temps des engagées, elle a pris la 4e place de sa course, dominée par la Néerlandaise Femke Heemskerk (1.58.14, meilleur chrono). Avec 1.59.30, elle se classe 10e de ses séries. Son record de Belgique est de 1.58.35.



Goris a remporté la 3e série avec un très bon chrono de 2.00.34, à 6 centièmes de son record personnel. Elle a réussi le 19e temps et profite de la règle qui n'autorise que deux participantes par pays en demi-finales. Elle est donc 15e au classement nettoyé et qualifiée pour les demi-finales.



Les 16 meilleurs temps sont qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu dimanche encore à 19h36. La finale est au programme lundi à 18h02.