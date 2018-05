Daniël Motton nouveau président de la fédération belge de natation

Daniëel Motton a été élu mardi président de la fédération belge de natation. Motton, actuel président du du Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis, succède à Michel Louwagie, qui était en poste depuis 1998. Il a élu à l'unanimité pour un mandat de trois ans par l'Assemblée Générale de la FRBN.

Six candidats briguaient le fauteuil présidentiel. Les noms les plus connus étaient ceux des anciens nageurs olympiens Brigitte Becue et Sidney Appelboom. Bram Cops, Marc Hubert et Georges Straetemans (actuel vice-président) étaient également candidats.

Michel Louwagie, manager général du club de football de la Gantoise, était à la tête de la fédération depuis février 1998. Il ne souhaitait plus renouveler son mandat.

Les six candidats avaient eu l'opportunité de présenter leur programme devant la fédération les 18 et 19 avril derniers.

Michel Louwagie est devenu Président d'honneur de la fédération.