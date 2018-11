Basten Caerts, 21 ans et recordman de Belgique en brasse, met un terme à sa carrière

Basten Caerts a annoncé mardi qu'il met un terme à sa carrière de nageur. "Après une longue période de doutes, j'ai décidé de ranger mon maillot de bain", a écrit Caerts sur les réseaux sociaux. Le recordman de Belgique du 50m et du 200m brasse en grand bassin et de toutes les distances en petit bassin, 21 ans depuis le 27 octobre, souhaite se concentrer sur ses études de médecine.

Caerts a disputé les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, étant éliminé en séries (32e chrono) du 200m brasse. Cette année-là, il s'était offert en 28.13 le record de Belgique du 50m brasse détenu depuis 1996 par la légende de la natation belge, Frederik De Burghgraeve (28.23). Caerts a encore abaissé quatre fois cette marque, pour la porter, le 10 mai dernier, à 27.64. Il détient aussi le record du 200m brasse en 2:15.57 depuis 2016. En petit bassin, les records des trois distances de la brasse lui appartiennent (26.73 sur 50m, 57.71 sur 100m et 2:05.22 sur 200m).

"A 14 ans, je me suis surpris moi-même et j'ai surpris les autres avec mes premiers records de Belgique chez les jeunes", a écrit Caerts. "Puis, tout était lancé, des Jeux Olympiques de la Jeunesse aux Jeux Olympiques, de Bakou à Rio de Janeiro. Cela m'arrivait à moi, comme si de rien n'était, et je me suis retrouvé dans un parcours incroyable! Je pouvais m'entraîner avec les gars que j'avais tant regardés, j'ai nagé contre des champions olympiques et emmené ma valise aux quatre coins du monde. Mais surtout, je m'amusais", a expliqué Caerts.

"Malgré tout ce plaisir, l'hiver dernier je me suis réveillé de l'ivresse de ce succès sportif. J'ai commencé à comprendre qu'il devait y avoir aussi du temps pour quelque chose d'autre que le sport. Ma vie a été construite autour de ça, et si quelque chose n'allait pas, ce pilier s'effondrait. Une catastrophe! Pendant longtemps, j'ai travaillé à mieux me connaître, à évaluer ce que je veux vraiment et ce qui est important", a confié le nageur. "J'ai 21 ans, et je me concentre maintenant sur ce que j'ai toujours voulu faire, mon rêve d'enfant: devenir médecin."

L'été dernier, Caerts avait disputé l'Euro à Glasgow. Il avait été éliminé en séries du 100m brasse (32e) et en séries du 4x100m quatre nages mixte (10e). En septembre, Caerts avait quitté son club du DBT pour rejoindre le BRABO et s'entraîner dans la structure de Ronald Gaastra.