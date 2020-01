Van Tichelt et Chouchi éliminés d'entrée à Tel Aviv, Abdul Malik Umayev a passé deux tours

Objectif Tokyo pour Toma Nikiforov : « ça va être extrême, mais ça vaut le coup ! » - judo -... C’est un retour à la case départ. Une 3ème blessure en un an et demi, 3ème opération aussi pour Toma Nikiforov. Après le genou droit et l’épaule gauche, le judoka bruxellois a dû repasser sur le billard pour l’épaule droite. Sa 9ème opération… à 26 ans !