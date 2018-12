Van Snick récompensée par le 'Judogi d'Or': "Très émue et fière"

Après une saison réussie pour son passage dans la catégorie -52 kg, Charline Van Snick a été récompensée vendredi soir par le 'Judogi d'Or', un prix honorifique équivalent au Soulier d'Or des footballeurs.

Bien loin de sa mauvaise humeur de l'an dernier lors de la cérémonie du Kimono d'Or, la lauréate a répondu aux questions de la RTBF. "Je suis émue et très fière. C'est une très belle reconnaissance surtout dans un sport individuel comme le judo. Quand on voit le palmarès des autres judokas, on se rend compte qu'il y a de la concurrence et c'est donc une très grande joie de recevoir ce prix qui vaut en Belgique."

"Il y a beaucoup de talent et c'est galvanisant", a poursuivi Van Snick avant d'évoquer son parcours en 2018 "Ma saison est plus belle que celle de l'année passée. J'ai trouvé mes marques, je finis 5e mondiale, 3e aux Masters. C'est vraiment une grande fierté de terminer la saison avec cette récompense. Ce Masters était un vrai objectif car je m'étais loupée sur les championnats d'Europe et c'était très dur. Une remise en question était nécessaire et je suis allée de l'avant."

La saison prochaine est tout aussi importante pour Charline Van Snick qui aura pour mission de décrocher les points qui restent pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, autre grand objectif à l'avenir. "Les J.O c'est un objectif qui reste dans un coin de la tête. Aller chercher une médaille d'Or aux J.O, c'est pour ça que je me bats tous les jours, pour être la meilleure. Et cela passe par chaque tournoi."

En plus de sa 3e place au Masters, Van Snick a fini 5e des Championnats du monde, , 2ème du Grand Prix de Budapest ou encore 3ème du Grand Chelem de Dusseldorf.

Le Palmarès complet du Judogi d'Or :

U15 filles: Eva Nagy

U15 garçons: Darius Germys

U18 filles: Alessia Corrao

U18 garçons: Yves Ndao

U21 filles: Loïs Petit

U21 garçons: Malik Umayev

Séniors filles: Charline Van Snick

Séniors garçons: Sami Chouchi

Judogi d'or toutes catégories: Charline Van Snick