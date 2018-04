Van Snick : "Mon adversaire a réussi à me piéger"

Charline Van Snick a été éliminée au premier tour de l'Euro de judo de Tel Aviv. La Liégeoise (-52kg), qui visait une médaille, a été battue par l'Israélienne Gefen Primo (IJF 53) est évidemment très déçue.



"Il y a beaucoup déception que la journée se termine aussi tôt. Mon adversaire a réussi à me piéger. Elle m'a embêté sur le kumikata (prise de garde, ndlr). C'est la dure loi du sport de haut niveau. Il faut continuer à travailler dur pour continuer à progresser pour les prochains tournois. On va travailler certaines choses avec mon coach. C'est ça qu'il y a de beau dans notre sport, c'est qu'on peut toujours continuer à progresser. Je garde le positif et le négatif on va construire dessus".



Combattre contre une Israélienne au premier tour ce n'était pas un cadeau. La médaillée de bronze de Londres ne cherche pas d'excuse. "Le public était contre moi. Ça influence l'arbitre. Je ne comprends pas trop la saisie de jambes (la troisième pénalité durant le Golden Score, ndlr). Mais ce n'est pas le fond du problème. Le souci ce qu'elle a réussi à me piéger. Et il ne faut plus que cela arrive".



Tous les voyants étaient pourtant au vert avant cet Euro. "Mes sensations étaient bonnes. J'ai fait une très bonne préparation. J'étais bien entraînée, bien concentrée. J'ai bien géré mon stress. Malheureusement, on peut être au top et faire une mauvaise compétition. L'inverse m'est déjà arrivé. J'ai déjà décroché une médaille avec de très mauvaises sensations. Ce n'était pas mon jour".



Et Van Snick de se tourner vers l'avenir dans un mois, les qualifications pour les JO de Tokyo débutent déjà dans un mois.