Van Snick casse la routine de l'entraînement ... en -57kg

Charline Van Snick va s'aligner ce week-end en ... moins de 57 kilos à l'European Cup de Belgrade. Un changement de catégorie occasionnel pour "briser la monotonie des séances quotidiennes", explique-elle à la Dernière Heure/Les Sports.



Médaillée de bronze à Londres en -48kg, la Liégeoise avait décidé de "monter" de catégorie après les Jeux de Rio (2016). Avec deux tournois remportés (Casablanca et Abu Dhabi) et quatre podiums, la transition s'est plutôt bien déroulée même si le dernier Euro n'a pas répondu à ses attentes.



Le temps d'une compétition, la double championne d'Europe va se tester à l'étage supérieur. Une parenthèse, rien de plus. "Belgrade n’est pas un objectif, loin de là ! Je prends cette compet comme un entraînement. J’ai besoin de cette piqûre de rappel pour briser la monotonie des séances quotidiennes. Rien de tel que de retrouver l’ambiance, le stress, même sans autre objectif que d’aligner quelques combats. Mais je n’avais pas non plus envie de m’imposer un régime car il aurait brisé mon rythme d’entraînement pendant plusieurs jours. J’ai donc opté pour les -57 kg où je serai l’une des plus légères…", justifie-t-elle.