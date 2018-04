Un goût de trop peu pour Casse et Willems

Gabriella Willems (20 ans) et Matthias Casse (21 ans) ont, tous les deux, été éliminés au deuxième tour de l'Euro de Tel Aviv. Les deux jeunes judokas ont chuté face à des adversaires d'expérience, médaillés olympique, mais ils sont tous les deux déçus.



Après une victoire compliquée contre la Suissesse Alina Lengweiler, Gaby s'est inclinée face à la Britannique Sally Conway, 3e à Rio. "Le combat est passé très vite. Je suis vraiment déçue. Je voulais aller l'embêter, la "marquer". Ça s'est terminé beaucoup trop vite pour moi. Elle est tête de série, mais je voulais mieux faire que ça. L'expérience a beaucoup joué. Disputé un championnat d'Europe à mon âge, c'est bien. Mais c'était un peu trop court à mon goût", a-t-elle confié.



Matthias Casse, champion du Monde junior, se présentait avec ambition pour son deuxième Euro chez les "Grands". Il n'a pas été gâté par le tirage au sort en héritant de l'expérimenté Israélien Sagi Muki, ex-champion d'Europe et médaillé de bronze à Rio, dès les 1/8es de finale. "Je suis un peu triste. C'est fini, trop tôt. Mais, c'est le judo. En début de combat, il était plus fort que moi. Il contrôlait ma manche. J'ai trouvé une solution mais un judoka de ce niveau à plusieurs tours dans son sac. Et c'est difficile de le surprendre. J'ai juste fait une faute et il a marqué. Je dois apprendre à me calmer. Je vais encore travailler et la prochaine fois, je le battrai".



Deux jeunes battus et déçus. Ce goût de trop peu est révélateur de leur motivation et de leur ambition.