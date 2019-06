Umayev sorti d'entrée à Minsk, Willems et Taeymans aussi éliminées

Malik Umayev a été éliminé au 1er tour des Jeux européens en -73kg. Le judoka de 19 ans, qui n’est que dans sa 2ème année junior, a perdu contre le Biélorussie Vadzim Shoka (IJF31). Le Liégeois qui participait à son 1er championnat d’Europe senior s’est incliné par ippon. Une défaite frustrante pour le judoka affilié au club de Visé. Grâce à son explosivité, il a réussi à marquer un waza ari en début de combat.

Malik Umayev a ensuite souffert pour contenir les assauts de son adversaire. Un judoka de 10 ans son aîné. Le Belge qui est 128ème mondiale s’est fait surprendre par un mouvement du Biélorusse, plus fort physiquement. Cette élimination précoce laisse au Liégeois un goût de trop peu pour son 1er rendez-vous européen dans la cour des grands. "C'est vraiment décevant. Il y avait une différence de niveau, c'est sûr, mais j'y ai cru. Il m'a manqué un peu plus de punch, d'impact. Le début de combat a été dur. Je voulais vraiment aller plus loin dans ce tournoi mais je fais une petite erreur à la fin, c'est comme ça. Je me dis qu'il y aura d'autres championnats d'Europe. La différence entre juniors et seniors n'est pas trop marquée mais je suis bien conscient que je dois encore travailler", a déclaré Umayev.

En -70kg, Roxane Taeymans (IJF28) vient d’être aussi éliminée au 1er tour. L’Anversoise a perdu par ippon contre la Croate, Barbara Matic (IJF18). Élimination aussi de Gabriella Willems (IJF27) en -70kg. La Liégeoise a perdu en 1/16 de finale contre la Portugaise, Barbara Timo lauréate du Grand Prix de Tbilissi cette année. La Portugaise, 30ème mondiale a surpris notre compatriote en marquant un waza ari dans les 30 premières secondes du combat.

3 autres Belges sont sur les tatamis aujourd’hui : Sami Chouchi et Matthias Casse en -81kg.