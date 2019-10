Toma Nikiforov victime d’une nouvelle luxation de l’épaule

Il devait revenir à la compétition début novembre à Perth, en Australie. Toma Nikiforov voyait le bout du tunnel. La fin de 4 mois de revalidation. Une période nécessaire pour soigner son épaule gauche luxée lors des Jeux européens à Minsk. Le judoka bruxellois était impatient de retrouver les tatamis, mais il a été contraint de déclarer forfait. La raison ? Une nouvelle luxation de l’épaule ! Ce n’est pas la même qu’en juin dernier. Cette fois, le champion d’Europe 2018 s’est déboîté l’épaule droite. Il s’est blessé lundi soir lors d’un entraînement à Wilrijk.

Damiano Martinuzzi était aux côtés de son protégé lors de l’incident : " Lors d’un randori avec un partenaire, Toma a senti son épaule se déboîter alors qu’il réalisait une projection. Nous n’avons pas pu lui remettre en place directement. Il a été emmené en ambulance à l’hôpital. Le premier diagnostic n’a pas révélé de fracture, mais Toma devra se soumettre à d’autres examens médicaux la semaine prochaine "

C’est un nouveau coup dur pour le judoka belge. Il a connu 3 blessures graves en un peu plus d’un an : une déchirure des ligaments du genou lors du Grand Prix de Budapest en août 2018, une luxation de l’épaule gauche lors des Jeux européens à Minsk en juin 2019 et une nouvelle luxation de l’épaule droite lundi dernier lors d’un entraînement à Anvers.

Toma Nikiforov risque d’être à nouveau écarté des tatamis pendant plusieurs mois. Si l’épaule meurtrie n’est pas stable, il devra à nouveau passer sur le billard pour subir une intervention chirurgicale afin de solidifier l’articulation. C’est cette opération que la judoka du Crossing Schaerbeek a dû subir pour consolider son épaule gauche luxée à Minsk. Si l’opération se confirme, Toma Nikiforov sera donc encore indisponible pendant 4 mois.

Une tuile dans cette année préolympique où tous les judokas sont dans le sprint final pour décrocher leur qualification pour les JO de Tokyo.