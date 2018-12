Toma Nikiforov rejoint la Fédé flamande: "Je suis triste mais quand je gagnerai ce sera toujours la Brabançonne qui retentira"

Malgré différentes tentatives de conciliation avec les ministères des Sports et de la Défense (Nikiforov est sportif d’élite de la Défense et donc militaire de carrière) ainsi qu’avec les fédérations concernées, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Une rencontre avec le ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane était encore prévue le 3 janvier prochain. Une rencontre qui n'aura sans doute jamais lieu.

Vendredi, en présence des pontes de la F.F.B.J. et de l’ADEPS, Kalashnikiforov a ‘mordu sur sa chique’, très discret parmi les 200 convives. Pas d’esclandre mais un malaise certain. Le Schaerbeekois n’est pas heureux pour le moment, ça se voit, il ne peut pas le cacher. Mais il est soulagé et apaisé depuis quelques jours. Depuis qu’il a donc décidé de rejoindre la Fédération flamande. C’est avec un nouvel encadrement qu’il va entamer une saison 2019 capitale dans la course à la qualification olympique. Une course qu’il n’a pas encore vraiment entamée, victime d’une rupture des ligaments croisés en août dernier.

La cérémonie des "Judogi d’Or", deuxième du nom, organisée vendredi dernier à Céroux-Mousty, dans le Brabant wallon, a couronné Charline Van Snick côté féminin et Sami Chouchi chez les messieurs. Chouchi, le vice-champion d’Europe des -81 kilos, a devancé d’un petit point Toma Nikiforov , le champion d’Europe des -100 kilos. Il y a un an, lors de cette même cérémonie, Sami et Toma avait fait le show sur le podium. Mais les grands potes bruxellois sont en froid… Le licenciement de leur entraîneur Damiano Martinuzzi le 18 octobre dernier par le Conseil d’administration de la Fédération francophone belge de judo (F.F.B.J.) a laissé des traces. Chouchi a décidé de poursuivre sa route avec la F.F.B.J. Nikiforov, lui, quelques semaines à peine après l’Hornutois Joachim Bottieau , a décidé de… rejoindre la Vlaamse Judofederatie (V.J.F.). L’interview qu’il nous avait accordée le 6 novembre était déjà pleine de sous-entendus.

Je regrette qu’il n’y ait pas une sorte de pacte de non-agression entre la F.F.B.J. et la V.J.F. Un jeune de 18 ans qui change de fédé, c’est une chose. Mais avec Toma et aussi Joachim Bottieau, on parle d’athlètes qui ont plus de 25 ans et pour qui nous avons investi, avec l’ADEPS et tous nos partenaires, beaucoup de temps et d’argent. Un investissement qui s’envole sans aucun retour. "

Je n’ai pas d’inquiétude à court terme pour Toma qui est un grand champion, un sportif d’exception comme Charline Van Snick ou comme l’étaient par exemple Kim Clijsters et Justine Henin. Il va poursuivre sur sa bonne dynamique actuelle. Mais sur le long terme, je suis plus inquiet.

Avant de s’envoler pour quelques jours de repos en famille en Bulgarie (son pays d’origine) et avant de participer au stage international de Mittersill, en Autriche, du 6 au 13 janvier, Toma Nikiforov a accepté de s’exprimer et de revenir sur les raisons de ce clash.

Toma, on sentait bien qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre vous et la Fédération francophone mais de là à vous séparer… Le limogeage de votre coach Damiano Martinuzzi est-il l’élément déclencheur ?

"La décision que je prends n’a rien à voir avec Damiano. C’est une décision que je prends à titre personnel. Je ne regrette pas du tout d’avoir travaillé avec la Fédération francophone, au contraire. D’ailleurs, je les remercie pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Mais c’est clair dans mon esprit : je vais entamer la saison 2019 en bossant avec la Fédération flamande."

C’est une énorme décision. Comment l’expliquez-vous si elle n’est pas liée à l’éviction de Damiano Martinuzzi ?

"Dans une carrière, il faut toujours pouvoir retomber sur ses pattes. C’est une décision qui a été difficile à prendre pour moi. 2018 a été assez riche en émotions avec mon titre de champion d’Europe mais aussi une blessure assez grave quelques mois avant les Championnats du Monde, et puis le C4 d’un entraîneur important pour moi… bref 2018 ne se termine pas très bien ! Je vais simplement m’orienter vers la Flandre pour pouvoir travailler sereinement de mon côté."

" Je ne veux pas de polémique. Je ne déclare pas la guerre ! "

J’imagine que les contacts sont bien avancés avec les responsables néerlandophones. Qu’en est-il côté francophone ?

"J’ai envoyé ma demande de transfert mais ça n’a pas encore été officialisé. Je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter de vive voix avec le staff francophone. Quand on prend de telles décisions, il faut éviter d’en parler par écrit ou par email. Il fait voir les gens et leur dire ce qu’on pense dans les yeux. Je ne veux pas de polémique. Je ne déclare pas la guerre ! Et de toute façon, au final, quand je gagnerai on entendra la Brabançonne, dans mon dos on pourra toujours lire les trois lettres BEL… que tu sois flamand ou francophone, ça ne change pas grand-chose !"

Effectivement, le grand public n’y verra que du feu. Mais pour vous, sportif de haut niveau, ça changera quoi au quotidien ?

"Ça ne changera pas grand-chose. On oublie souvent l’essentiel. L’essentiel, ce sont les entraînements, les compétitions et les stages. Malheureusement, la Belgique n’est pas un très grand pays. On n’a pas énormément de moyens et c’est pour ça qu’on est souvent à l’étranger. Et à l’étranger, on fait tous la même chose : on s’entraîne, on fait des combats, on réfléchit pour la suite… et moi la suite, c’est me concentrer sur ma carrière et sur mon genou. Je commence à être forme. J’espère reprendre fin février au Grand Chelem de Düsseldorf. C’est ça l’essentiel."

Espérez-vous trouver un accord avec la Fédération néerlandophone pour pouvoir retravailler avec Damiano Martinuzzi ? Désolé d’insister mais on connaît la relation qui vous unit…

"On verra. Moi, tout ce que je veux c’est être bien encadré. Et je pense qu’au niveau néerlandophone, il y a de très bons entraîneurs en place comme le Polonais Robert Krawczyk et le Néerlandais Marc Van der Ham. Mais pour la suite, il faudra voir, je ne sais pas encore." (NDLR : Nous pouvons vous confirmer que Damiano Martinuzzi est bel et bien en négociation pour intégrer le staff de la V.J.F.)

" Ça me fait mal, je suis vraiment très triste. Mais s’il faut faire ça pour se sentir bien et atteindre les objectifs que je me suis fixé, alors il faut le faire !

Cette décision vous fait-elle mal ? Depuis que vous êtes gamin, vous travaillez avec le staff francophone… on a quand même un peu une impression de gâchis, non ?

"Je suis très triste ! Dans l’équipe francophone il y a mon jeune frère Dilyan avec qui je ne pourrai plus m’entraîner, il y a des gens avec qui je souffrais deux fois par jour, des entraîneurs qui me suivent depuis très longtemps… ça me fait mal, je suis vraiment très triste. Mais s’il faut faire ça pour se sentir bien et atteindre les objectifs que je me suis fixé, alors il faut le faire !"

On nous dit qu’il y a eu des tentatives de conciliation. Avez-vous ressenti de l’écoute, avez-vous pu discuter ou bien la communication est-elle coupée depuis un moment ?

"C’est compliqué… et je n’ai pas envie de rentrer dans les détails. On s’écarte de l’essentiel. L’essentiel c’est moi. Et je dois performer sur le tapis. Je veux me sentir bien car quand on se sent bien, on performe. Il faut se focaliser sur ça."

Je le dis en boutade mais maintenant vous allez devoir apprendre le néerlandais…

"Geen probleem !"

Quelle est la langue du judo sur le tatami ? Le japonais ? L’anglais ?

"Sur le tapis, ça reste le japonais. Mais si vous regardez ce qu’il se passe au bord du tatami en compétition quand les entraîneurs donnent leurs conseils aux athlètes, c’est souvent avec des gestes. On utilise des raccourcis. C’est de la pratique."

" Moi, je suis toujours prêt ! S’il faut faire un combat maintenant, je suis prêt même avec un genou en moins ! "

On sent qu’il y a une cassure et que ce n’est pas évident pour vous. Il vous faudra sans doute du temps pour être prêt moralement. Là, au moment où l’on se parle, êtes-vous déjà prêt à remonter sur un tapis et à tout défoncer ?

"Moi, je suis toujours prêt ! S’il faut faire un combat maintenant, je suis prêt même avec un genou en moins ! La présence d’un coach sur le côté, ça ne fait pas tout mais ça aide. Moi, si on me demande d’être prêt à combattre, je peux l’être à tout moment. Mais il faut que les chirurgiens, les kinés, les médecins donnent tous leur accord pour qu’on lâche la machine…"

Quand votre reprise officielle est-elle prévue ?

"J’espère donc être de retour en compétition fin février au Grand Chelem de Düsseldorf. Mais avant cela, d’ici une semaine, je partirai pour mon premier stage à Mittersill, en Autriche. Ce sera un stage de reprise avec du judo une fois tous les deux-trois jours seulement, en continuant les exercices spécifiques pour le genou et les soins de kiné sur le côté. Mais partir à l’étranger, faire partie d’une équipe, reprendre contact avec le judo, tout ça va me faire beaucoup de bien !"

" Je me connais et je vais directement marquer mon come-back ! "

Avec cette blessure, vous avez perdu du temps dans la course aux points en vue d’une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il n’y a pas encore de gros stress mais il faudra refaire votre retard puisque votre compteur affiche toujours zéro…

"C’est sûr, j’ai du retard. Et il y a un sacré niveau parmi la concurrence. Mais j’ai encore du temps et je ne suis pas inquiet pour ça. Je me connais et je vais directement marquer mon come-back !"