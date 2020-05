Toma Nikiforov : judo, slashs et moussaka

Comment c'est le confinement ?

" J’arrive à plus ou moins garder la forme. Comme sportif de haut niveau, on est privilégié car certaines infrastructures sont ouvertes pour nous. En plus mon club de judo est juste en face de chez moi, je n’ai qu’à traverser la rue pour m’y rendre. Je m’y entraîne avec mon coach dans une salle vide. On a pris quelques mesures de sécurité et mon frère m’y rejoins de temps en temps. Ca aide d’avoir un frère de 100 kg comme moi et d’un bon niveau. "

Déçu par le report des JO ? " Non. J’étais assez serein jusqu’avant le confinement car tout se déroulait normalement mais j’avais besoin de tournois…et ils étaient annulés les uns derrière les autres... je me suis dit ça va être chaud ! Donc pour moi qui sortais de plusieurs opérations coup sur coup (les deux épaules et ligaments croisés) en un an et demi, le report des JO c’est idéal. J’aurais pu combattre mais de là à retrouver mon niveau c’est autre chose. Et puis ça fait 2 ans que je m’entraîne avec des douleurs et ça pèse sur le mental. Donc cette période de calme forcé me permet de faire abstraction du négatif et de penser à toutes les bonnes choses qui m’arriveront après. "