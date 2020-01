Toma Nikiforov et Dirk Van Tichelt en stage avec une vue sur Tokyo 2020

Deux ténors du judo belge ont planifié leur programme pour tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Toma Nikiforov part en stage dimanche à Belkacem en Bulgarie pour trois semaines alors que Dirk Van Tichelt s'envolera lundi pour l'Autriche et Mittersill jusqu'au 15 janvier.

Dirk Van Tichelt a prévu de monter sur les tatamis le 24 janvier au Grand Prix de Tel Aviv, le premier d'une série de 8 tournois pour lui permettre d'assurer une qualification pour les JO. Toma Nikiforov, de retour de son opération à l'épaule droite fin octobre, sera en stage en altitude en Bulgarie pour retrouver sa condition et s'astreindre à des entraînements intensifs avant de reprendre la compétition. Peut-être en février à Dusseldorf.

Koen Sleeckx, le directeur du sport d'élite de l'aile flamande de judo, se dit optimiste et voit même, pour les Belges, cinq chances de médaille olympique avec Matthias Casse (-81kg), vice-champion du monde, Charline Van Snick (-52kg), Jorre Verstraeten (-60kg), Toma Nikoforov (-100kg) et Dirk Van Tichelt (-73). "S'ils se qualifient, ils ont une chance d'aller sur le podium. Toma (26 ans) a le talent intrinsèque et la puissance pour aller chercher une médaille à Tokyo. Dirk a peut-être le désavantage de son âge (35 ans) dans une catégorie très difficile, mais il a l'expérience d'une médaille de bronze aux JO de Rio", a estimé Koen Sleeckx.