Tom Verhoeven, le kiné qui retape les judokas - judo - 12/11/2019 Il a 48 ans, est Anversois et soigne les judokas belges depuis plus de 20 ans. Tom Verhoeven fait partie du staff médical de la fédération flamande de judo. C’est ancien judoka est devenu kiné de la fédé à la demande de Jean-Marie Dedecker. Il est entré en fonction après les JO d’Atlanta en 1996. Tom Verhoeven a côtoyé la génération dorée du judo belge. Ancien partenaire d’entraînement de Daan De Cooman (champion d’Europe en 1999), l’Anversois s’est lui-même entraîné à l’époque avec l’équipe nationale. Aujourd’hui, il se sert de cette expérience pour soigner les judokas dans leur revalidation. Tom Verhoeven va même jusqu’à assister aux opérations chirurgicales de ses patients. Une méthode qui lui permet d’accompagner au mieux ses patients et d’accélérer le processus de guérison.