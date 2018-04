Sami Chouchi: "La prochaine fois, je prendrai l'or"

Les larmes du judoka Sami Chouchi après sa finale perdue en moins de 81 kg à l'Euro de Tel Aviv, face à l'Israélien Sagi Muki, étaient le résultat d'émotions mêlées: de la désillusion, de fierté d'un premier titre de vice-champion d'Europe et de la motivation pour faire mieux. "La prochaine fois que je prendrai l'or," a déclaré le Bruxellois de 25 ans à l'issue de la plus belle prestation de sa carrière.

La victoire dans son deuxième combat de la journée contre le N.3 mondial le Néerlandais Frank Dewit a été déterminant pour Sami Chouchi: "Cela m'a donné tellement de confiance pour le reste de la journée, je n'ai pas douté que je monterais sur le podium. J'ai également abordé la finale sans aucune crainte contre un Sagi Muki farouchement encouragé. Le fait que j'avais toute la salle contre moi n'a fait que me donner plus d'énergie. Malheureusement, je n'ai pas pu poussé ma dernière attaque assez loin, ce qui a permis à l'Israélien de contrer et de marquer."

Sami Chouchi voit sa première médaille d'argent dans un championnat d'Europe comme une récompense pour ses années de travail. "J'ai toujours cru que je pouvais le faire, et je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué à m'entraîner très fort. De nombreuses blessures ont ralenti ma carrière, mais depuis le début de l'année, j'étais fixé sur cet Euro. Tout a été fait en vue de Tel-Aviv. Bien sûr, perdre une finale n'est pas amusant, mais c'est un premier pas. La prochaine fois, je prendrai l'or".