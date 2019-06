Sami Chouchi : " J'ai encore plus faim que l'année passée " - © JACK GUEZ - AFP

Retour sur le w-e extraordinaire de Toma Nikiforov et Sami Chouchi - Judo - Euro de Tel-Aviv... Toma Nikiforov a décroché le titre de champion d'Europe en - 100 kg à l'Euro de Tel Aviv. Il a battu en finale le Français Cyrille Maret sur Ippon. Le Bruxellois, double médaillé mondial (2015 en -100 kg et 2017 en toutes catégories), remporte le premier grand titre de sa carrière. Il accroche une cinquième breloque internationale à son palmarès, la deuxième face à Maret. Un adversaire qui lui réussit décidément bien. Leur dernier duel aux Mondiaux d'Astana en 2015 avait été mémorable. Toma avait réussi à battre Maret alors qu’il était victime de terribles crampes aux bras. Cette victoire lui avait permis de monter sur le podium (3e). Sami Chouchi a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kg au championnats d'Europe de judo, vendredi à Tel Aviv en Israël. Le Bruxellois de 25 ans s'est incliné de justesse en finale face l'Israélien Sagi Muki (IJF 33). La décision n'est tombée que dans le temps additionnel (golden score). Chouchi a été contré par son adversaire après 2 minutes et 19 secondes dans le golden score.