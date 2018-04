Sami Chouchi, battu au golden score en finale, enlève la médaille d'argent des -81 kg

Sami Chouchi a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kg au championnats d'Europe de judo, vendredi à Tel Aviv en Israël. Le Bruxellois de 25 ans s'est incliné de justesse en finale face l'Israélien Sagi Muki (IJF 33). La décision n'est tombée que dans le temps additionnel (golden score). Chouchi a été contré par son adversaire après 2 minutes et 19 secondes dans le golden score.

Sami Chouchi offre à la Belgique sa première médaille dans cet Euro 2018 à l'issue de la 2e journée de compétition. Il décroche sa première médaille dans un grand championnat chez les seniors. Il avait remporté cette année l'Open européen d'Oberwart et pris la médaille de bronze de l'Open européen de Sofia.

En finale, Chouchi était opposé à Muki, sacré champion d'Europe en 2015, 5e aux JO de Rio en 2017, et vainqueur par waza-ari au 3e tour (1/8es de finale) de Matthias Casse (IJF 14) plus tôt dans la journée.

Le protégé du coach Damiano Martinuzzi a pris rapidement le contrôle de son adversaire grâce à son allonge mais ne parvenait pas à placer d'attaque face à un très défensif Muki qui attendait son heure. Si bien que les deux judokas écopèrent d'un avertissement (shido) après 2:10 de combat. Les quatre minutes réglementaires s'achevaient sans qu'aucun point ne soit marqué.

Dans la prolongation, le Belge continua a être plus actif mais pas assez pour éviter d'écoper, comme son adversaire, d'un 2e avertissement après 49 secondes. Finalement, après avoir tenté une attaque, Chouchi était contré par Muki qui n'avait jusque-là rien montré. L'or venait de lui échapper.

Il s'agissait d'un 3e combat entre eux. L'Israélien de 25 ans s'était imposé tant au Grand Chelem d'Abou Dhabi en 2015 et qu'à l'Open européen de Bucarest l'an dernier.

Les médailles de bronze en -81 kg sont revenues au Russe Aslan Lappinagov et à l'Italien Antonio Esposito.

Sami Chouchi avait débuté son tournoi au 2e tour par une victoire contre l'Islandais Logi Haraldsson (IJF 319) sur un ippon (étranglement) après 41 secondes seulement. Le Belge a ensuite créé l'exploit en battant le Néerlandais Frank De Wit, 3e mondial, grâce à un ippon après 2:54. En quarts de finale, Chouchi a continué sur sa lancée en écartant le Français Alpha Oumar Djalo (IJF 46) à 18 secondes de la fin du combat, grâce à un troisième ippon de suite. en demi-finale, c'est aux pénalités que notre représentant s'est imposé face à Esposito (IJF 32).

Casse, Van Tichelt, Willems, Taeymans éliminés



Matthias Casse, champion du Monde junior, était lui aussi engagé en -81kg. Il a été battu au 2e tour par l'Israélien Sagi Muki. "Je suis un peu triste. C'est fini, trop tôt. Mais, c'est le judo. En début de combat, il était plus fort que moi. Il contrôlait ma manche. J'ai trouvé une solution mais un judoka de ce niveau à plusieurs tours dans son sac. Et c'est difficile de le surprendre. J'ai juste fait une faute et il a marqué. Je dois apprendre à me calmer. Je vais encore travailler et la prochaine fois, je le battrai".