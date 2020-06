Rétro : Teddy Riner, the greatest judoka ever

Mais début février, Kokoro Kageura passe par là. Le Japonais de 24 ans bat Teddy Riner en huitièmes de finale du tournoi de Paris. Un véritable séisme sur la planète judo. C’est la première défaite du Français depuis le 13 septembre 2010. Un combat perdu à l'époque contre Daiki Kamikawa en finale des mondiaux toutes catégories. Riner est tombé. Va-t-il se relever ? Ses adversaires savent désormais qu'il n’est plus imbattable. Gare au réveil de la bête blessée. Retour sur le parcours d’un géant du sport. Un colosse de 2m04 et 135 kilos.

Sur le tatami, le jeune ado en impose. Avec son physique hors norme, sa vivacité et un dynamisme qui étonne chez les lourds. Très vite, Teddy Riner intègre l’INSEP, l’institut qui réunit la crème du sport français. Les résultats ne se font pas attendre. Champion d’Europe et du monde chez les juniors en 2006. Tremplin idéal vers la cour des grands. L’année suivante, il décroche encore l’or chez les seniors. Il devient le plus jeune champion d’Europe de l’histoire. Un titre conquis à Belgrade au lendemain de son 18ème anniversaire. Quelques mois plus tard, à Rio, Teddy Riner s’offre le titre mondial. Le premier d’une longue série. Sa carrière est lancée. La France a trouvé le successeur de David Douillet .

6 combats pour une médaille ! A 19 ans, le judoka français découvre le gigantisme des Jeux. 1ère participation aux JO à Pékin. Teddy Riner fait partie des favoris en + 100kg, mais il trébuche en quarts de finale. Il s’incline contre l’Ouzbek, Abdullo Tangriev . Une défaite qui lui reste en travers de la gorge… Le Français est pénalisé pour non-combativité dans le golden score. Renvoyé en repêchages, Riner va s’offrir le bronze comme lot de consolation. Il écarte l’Allemand, Andreas Tölzer et le Brésilien, Joao Schlittler pour atteindre la "petite finale". Il bat le Géorgien, Lasha Gujejiani par ippon. Teddy Riner immobilise son adversaire et remporte la médaille de bronze. Sa 1ère médaille olympique lui laisse pourtant un gout de trop peu… alors qu’il n’a que 19 ans et qu’il est toujours junior.

Mauvaise surprise à son arrivée à Londres. Teddy Riner constate qu’il a oublié l’un de ses kimonos de l’autre côté de la Manche. Pas de kimono bleu dans sa valise… Un coup de stress pour Teddy à 2 jours de la compétition. Sa maman vient au secours du fiston. Contactée par son champion de fils, Marie-Pierre Riner envoie le judogi sur place via la fédération française de judo. Le tournoi peut commencer. Teddy Riner réalise un sans-faute. 5 combats victorieux. En finale, il retrouve Alexander Mikhaylin . Un judoka russe triple champion du monde et sextuple champion d’Europe. Un solide gaillard de 32 ans qui n’a jamais réussi à battre le Français lors de leurs 3 précédentes confrontations. Le 4ème duel entre les 2 hommes tourne encore à l’avantage de Teddy Riner. Il s’impose sur pénalité et devient champion olympique à 23 ans. Le seul titre qui manquait à son palmarès.

4 ans après Pékin, Teddy Riner débarque à Londres avec un CV bien plus étoffé. Numéro 1 mondial, quintuple champion du monde et double champion d’Europe. Le judoka tricolore est le maître incontesté chez les lourds. Invaincu depuis près de 2 ans, le Français est le grand favori de la catégorie. Riner est fin prêt. Il est dans la forme de sa vie. Il a tout prévu sauf… un oubli de dernière minute.

12 août 2016, Teddy Riner défend son titre olympique. Le porte-drapeau de la délégation française va rééditer l’exploit. Il remporte ses 4 combats et devient double champion olympique à 27 ans. En finale du tournoi, Teddy Riner croise la route de Hisayoshi Harasawa . C’est la finale attendue. Le Japonais de 24 ans est 2ème du ranking olympique. Un vrai choc au sommet, la toute première confrontation entre ces 2 judokas. Le combat est fermé, tactique. Le Français impose sa garde. Harasawa est impuissant. Le Japonais est sanctionné à deux reprises. Teddy Riner s’impose sur pénalité et reste le maître incontesté. Nouvelle médaille d’or pour le champion français qui égale son compatriote, David Douillet qui avait aussi réalisé le doublé olympique dans la catégorie reine lors des Jeux d’Atlanta et de Sydney.

2017, la "Décima" à Marrakech

Teddy Riner opposé au judoka belge, Toma Nikiforov en finale des mondiaux toutes catégories à Marrakech en 2017 - © FADEL SENNA - AFP

Après son 2ème titre olympique, Teddy Riner s’offre un break. Plus d’un an sans combattre ! Une longue pause nécessaire pour se ressourcer, garder la motivation et redéfinir ses objectifs. Il faut dire que le Français est au sommet depuis plusieurs années. Pour durer, il est conscient qu’il va devoir se préserver et ménager son corps. Avec son coach, Franck Chambily, il établit un programme plus light. Plus question de courir les tournois à travers le monde. Teddy combat peu, mais combat bien. Il ne sort que dans les grands rendez-vous. Une manière aussi de limiter les risques de mettre fin à son invincibilité en cours depuis 2010.

Quand il retrouve les tatamis à Budapest le 2 septembre 2017, l’athlète affilié à la section judo du Paris-Saint-Germain n’a plus combattu depuis… sa finale olympique à Rio. Teddy Riner fait son retour à la compétition aux championnats du monde. Le Français ne se loupe pas. Il décroche le 9ème titre mondial de sa carrière non sans se faire une grosse frayeur en demi-finale contre le Géorgien, Guram Tushishvili. Premier avertissement sans frais.

Dans la foulée, il enchaîne avec les mondiaux toutes catégories à Marrakech. Le 11 novembre 2017, Teddy Riner entre encore un peu plus dans la légende. Le judoka français bat le Belge, Toma Nikiforov en finale et devient champion du monde pour la 10ème fois de sa carrière. C’est la "Décima". En l’espace de 2 mois et demi, Teddy Riner ajoute 2 titres mondiaux à son CV. Un palmarès extraordinaire !