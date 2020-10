Retour du judo à Budapest : un protocole hallucinant pour les 500 judokas

Le tournoi devait accueillir 612 athlètes de 73 nations et l’heure est à la diminution ; au moment d’écrire ces lignes, le Grand Chelem hongrois ne reçoit plus que 459 judokas venant de 69 pays. Côté belge, la délégation sera elle aussi allégée, 9 de nos athlètes seront présents.

Chez les femmes, Anne-Sophie Jura et Ellen Salens se défendront dans la catégorie des super-légers. Amber Ryheul (-52 kg), Mina Libeer (-57 kg), Gaby Willems (-70 kg) et Sophie Berger (-78 kg) enfileront aussi leur judogi. Charline Van Snick (-52 kg), ne se sent pas prête physiquement à relever ce défi, elle passe son tour mais on la retrouve lors de l’Euro à Prague fin novembre. Roxane Taeymans ne s’alignera pas non plus fin de semaine à Budapest.

Au niveau des hommes, Jorre Verstraeten, Kenneth Van Gansbeke, et Toma Nikiforov seront présents sur le tatami pour défendre les couleurs belges, chacun dans leur catégorie. Matthias Casse, à l’instar de Dirk Van Tichelt, a déclaré forfait pour ce rendez-vous dans la capitale hongroise. Blessés, les deux hommes ne veulent prendre aucun risque. Sami Chouchi (-81 kg) et Malik Umayev (-73 kg) font aussi l’impasse, en partie à cause des mesures sanitaires.

Toma Nikiforov, médaillé d’or aux Championnats d’Europe 2018, fait part de son état d’esprit face à cette compétition très particulière : "À 10 jours d’un Grand Chelem, on s’entraîne dans des bulles de cinq, ce n’est pas idéal."

C’est vrai qu’il y a encore quelques semaines, les entraînements pouvaient se faire avec des bulles de trente, puis il y a eu des risques d’annulation, l’instabilité est compliquée à gérer. "Je vois des pays qui s’entraînent à l’extérieur, les conditions ne sont pas optimales et surtout, tous les pays ne sont pas dans les mêmes conditions. Pour Budapest nous sommes tous sur le même pied d’égalité et le jour de la compétition sera assez freestyle."