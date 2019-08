Pas de médaille pour Charline Van Snick aux Mondiaux de Judo de Tokyo

La journée de Charline Van Snick (- 52 kgs) avait plutôt bien débuté. Face à la Canadienne Ecaterina Guica (IJF 30) et la Chinoise Liping Liu (IJF 70), la Belge s’est montrée autoritaire en s’imposant 2 fois par Ippon et en démontrant une fois de plus l’étendue de la qualité de son judo au sol et dans les airs.

Sa 3e adversaire, elle la connaissait bien. Charline avait en effet battu la redoutable Russe, Natalia Kuziutina, il y a 1 an à peine à Baku. Kuziutina n’est pas une cliente, classée juste en dessous de la Belge au ranking mondial, elle affiche un palmarès impressionnant fait d’une médaille de bronze aux JO de Rio et de plusieurs montées sur la boîte à trophée lors d’Euros et de mondiaux.

Ce combat des cheffes sera très serré et très tactique. Il va d’ailleurs se jouer au golden score. Des prolongations que Charline aborde avec 2 Shido (pénalités) contre 1 qui pèseront lourd au décompte final. Car la décision va venir de là. La Belge tente une attaque jugée "fausse" par l’arbitrage vidéo. Un Var made in Judo qui sanctionne donc Van Snick d’une 3e pénalités. L’arbitre central, qui n’avait pas bronché n’a plus eu qu’à suivre cet avis et déclarer Kuziutina vainqueur.

Une décision sur laquelle Charline n’aura pas le temps de gamberger car derrière, déjà, venait la période cruciale du repêchage. Un repêchage, face à la portugaise Joana Ramos (IJF 22), 37 ans, une adversaire que la Belge a toujours dominé. Mais pas cette fois. Au terme d’un golden score ou Charline sembla émoussée, Ramos va s’imposer (2 pénalités contre 3) laissant à la compétitrice Van Snick un goût amer et une décevante 7éme place.

On notera par ailleurs que Amber Ryheul (-52) a été éliminée d’entrée tout comme Kenneth Van Gansbeke (-66).

La suite du programme des Belges :

Mardi 27 août : Mina LIBEER (-57) Dirk Van Tichelt (-73)

Mercredi 28 août : Sami Chouchi et Matthias Casse (-81)

Jeudi 29 août : Gabriella Willems et Roxane Taeymans (-70)

Vendredi 30 août : Sophie Berger (-78)