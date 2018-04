Nikiforov : "Cette médaille, c'est de la douleur, de l'entraînement et de la sueur"

Toma Nikiforov est devenu champion d'Europe en -100 kg, ce samedi à Tel Aviv. Très ému par ce premier titre, il n'a pas pu retenir ses larmes sur le podium. "Je ne réalise toujours pas. Je pense que Sami (Chouchi , ndlr) ne réalise pas non plus qu'il est vice-champion d'Europe. C'est tout bon pour le judo francophone, c'est tout bon pour le judo belge. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'année passée, je pense que la délégation francophone n'avait remporté qu'un combat. Là on a une 5e place ( Anne-Sophie Jura , ndlr), une 2e place et même une première. C'est top".

Nikiforov, éliminé d'entrée à cet Euro de Varsovie, avait une revanche à prendre. "On passe du premier tour à une première place, je suis quelqu'un de rancunier et revanchard. Aujourd'hui, ça ne pouvait pas mieux se passer. Ce titre représente beaucoup de chose : douleur, entraînement et sueur. Finalement pour la bonne cause."



Le Bruxellois a dominé le Français Cyrille Maret, un adversaire qui lui réussit plutôt bien. "On se connait bien, on se respecte. Avant de monter sur le tapis, on s'est 'checké' dans la salle d'échauffement. Le judo c'est ça. On peut se prendre 20 fois, ce sera à chaque fois un combat différent. Cette fois, cela se finit avec un Ippon pour moi. La prochaine fois ce sera peut-être pour lui. Il a mené (waza-ari), il avait le titre au bout des doigts. Je n'ai pas douté. Il restait encore beaucoup de temps. Au final, je gagne. Je suis vraiment content".



Nikiforov a fait la différence sur un étranglement qu'il travaille "depuis peu". "On m'a retiré une victoire en Grand Chelem parce que soi-disant c'était dangereux et interdit. Ils ont revu le règlement. Je l'ai fait un peu différemment et je le passe en finale des Europes. C'est exceptionnel", conclut-il.