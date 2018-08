Nikiforov, blessé pour 6 mois: "C'est mieux que cela arrive maintenant qu'avant les Jeux"

La nouvelle est tombée en début d'après-midi. Toma Nikiforov est contraint de déclarer forfait pour les championnats du monde de judo, qui se dérouleront du 20 au 27 septembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Le judoka bruxellois souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit. "Vendredi je rentre à l’hôpital pour me faire opérer" déclare le Belge au micro de David Bertrand. "Je pensais à une contusion osseuse car c'est douloureux mais pas grave. Mais la dernière IRM, on a vu que les croisés ont lâché. Il vaut mieux opérer car j'ai besoin d'un genou stable."

Cette blessure arrive juste avant l'un des grands événement de l'année en judo, les championnats du monde. "C'était un objectif à court terme. Mais je reste motivé pour la suite car il y a d'autres objectifs. Je n'ai que 25 ans. C'est mieux que cela arrive maintenant que 6 mois avant les Jeux."

Le retour du judoka est prévu pour dans 6 mois. Il reste extrêmement lucide après avoir enchaîné plusieurs blessures. "Le judo est un sport très traumatisant et je le pratique de la manière la plus extrême. C'est souvent tout ou rien. je me mets dans des positions pas confortables pour mon corps et je fais 100 kilos. Ce sont des facteurs qui font que je sus souvent sujet à blessures."

Avant de conclure de manière positive: "Si il faut que je sois opéré des croisés pour être champion du monde ou champion olympique, il n'y a pas de problème."