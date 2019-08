Mondiaux de judo : Matthias Casse rejoint les demi-finales, Sami Chouchi éliminé en huitièmes

Sami Chouchi : "J'ai encore plus faim que l'année passée" - judo - 23/06/2019 Il est vice-champion d’Europe en titre. Sami Chouchi a réalisé l’an dernier la plus belle performance de sa carrière. Après l’argent à Tel Aviv, le judoka belge vise l’or à Minsk. Pour sa 5ème participation à un championnat d’Europe, le Bruxellois veut grimper sur la plus haute marche du podium.