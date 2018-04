Matthias Casse veut "déjà laisser mon empreinte" à l'Euro

Quatorze Belges défendront les couleurs belges aux championnats d'Europe de judo du 26 au 28 avril à Tel Aviv, en Israël. Parmi eux, Matthias Casse, 21 ans, veut déjà montrer quelque chose en moins de 81 kg, pour son deuxième Euro chez les seniors, lui qui fut sacré champion du monde juniors l'an dernier.

Matthias Casse avait été couronné à Zagreb décrochant le premier titre mondial pour la Belgique chez les juniors depuis Ulla Werbrouck (-72kg) et Christel Deliège (-52kg) en 1990 et, chez les messieurs, depuis Johan Laats (-78kg) en 1986.

L'Anversois espère pouvoir présenter un beau judo. "On verra alors où cela me mènera", a-t-il expliqué samedi à Coxyde. "Je suis en confiance et je pense que je ne serai pas loin d'une médaille. Je veux déjà laisser mon empreinte, mais le judo est un sport imprévisible qui dépend du tirage et de la forme du jour."

Matthias Casse, déjà 14e mondial dans sa catégorie, a décroché l'argent au Grand Prix d'Agadir le mois dernier après une 3e place au GP de La Haye en novembre. "Mes résultats chez les seniors sont meilleurs que prévus. Cela donne de la confiance. Les différences sont moindres entre les judokas. Chez les seniors, il y a l'expérience et la puissance en plus. Mais physiquement, je suis bien sur mes jambes."

L'expérience, Casse en a emmagasinée déjà un peu en 2016 lorsqu'il a servi de sparring-partner à Dirk Van Tichelt aux Jeux Olympiques de Rio, avec qui il s'entraîne d'ailleurs encore régulièrement. "Il me donne des conseils et avec son expérience, c'est très utile. En compétition, il est toujours relax et cela me calme", a ajouté encore Matthias Casse.