Matthias Casse champion d'Europe en moins de 81 kg

Matthias Casse champion d'Europe en moins de 81 kg - Jeux Européens - Judo - 23/06/2019 Matthias Casse (IJF 4) est devenu champion d'Europe de judo dans la catégorie des -81 kg, dimanche à Minsk en Biélorussie dans le cadre des Jeux Européens. Le judoka belge de 22 ans a battu en finale le Bulgare Ivaylo Ivanov (IJF 12) par waza-ari. Il offre une 5e médaille à la Belgique, et la 3e en or, dans cette 2e édition des Jeux Européens après les trois (deux en or et une en argent) des gymnastes acrobatiques Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen et celle en bronze du judoka Jorre Verstraeten (-60 kg).