Masters de judo : Casse, Chouchi et Willems éliminés dès leur premier combat

Exempté de premier tour, Matthias Casse, numéro 1 mondial, a été éliminé dès le deuxième tour des Masters de judo de Doha au Qatar en -81 kg. Il s'est incliné sur un waza-ari lors du Golden Score face au Suédois Robin Pacek, 25ème mondial.

Dans la même catégorie, Sami Chouchi (IJF 24) a lui été battu par ippon par l'Italien Christian Parlati (IJF 20). En -70 kg, Gabriëlla Willems (IJF 25) s'est inclinée sur waza ari face à l'Espagnole Maria Bernabeu (IJF 19) pour son premier combat.

Matthias Casse, Champion d'Europe et vice-Champion du Monde, a eu du mal à rentrer dans son combat et ne parvenait pas à bien placer ses attaques. Dans le Golden Score, il dominait son adversaire mais Pacek contrait parfaitement une attaque de l'Anversois qui tombait sur son flanc, synonyme de défaite par waza-ari. Il n'avait plus été éliminé d'entrée depuis le 6 avril 2019.

Lundi, Jorre Verstraeten (IJF 16) avait été éliminé au troisième tour en -60 kg, tandis que Charline Van Snick (IJF 9) a pris la cinquième place en -52 kg après s'être inclinée face à la Kosovare Majlinda Kelmendi (IJF 6), championne olympique en titre, dans le combat pour la médaille de bronze.

C'est la première fois depuis 2017 que la délégation belge revient du Masters sans médaille. En 2017 à Saint-Pétersbourg, les Belges n'avaient même réalisé aucun top 8.

Le Masters de Doha est le premier rendez-vous de la saison internationale de judo, qui culminera avec les Jeux Olympiques de Tokyo, où les compétitions de judo figurent au menu du 24 au 31 juillet.

Avant les JO, la saison comprend cinq Grand Chelems (le premier en février à Tel-Aviv), l'Euro de Lisbonne (16-18 avril) et les Mondiaux de Budapest (6-13 juin).