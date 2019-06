La journée vers l'or de Matthias Casse

Une démonstration ! 5 combats, 5 victoires. Matthias Casse a décroché l’or aux Jeux européens. A 22 ans, le Belge devient champion d’Europe en -81 kg pour la première fois de sa carrière. L’Anversois a réalisé un parcours impressionnant sur les tatamis de la Chizhovka Arena à Minsk.



Pourtant, il s’est fait peur lors de son entrée dans le tournoi. Face à l’Italien, Christian Parlati (IJF23), le Belge a longtemps été mené d’un waza ari. Il n’a inversé la tendance qu’en toute fin de combat grâce à un ippon.



Après cette frayeur, Matthias Casse est monté en puissance tout au long de la journée. En 1/8 de finale, l’ancien champion du monde junior a battu le Suédois, Robin Pacek (IJF39). Victoire par waza ari.



En 1/4 de finale, le judoka belge, 4ème mondial dans sa catégorie s’est offert le scalp de l’ancien champion du monde, Alexander Wieczerzak (IJF19). Il a battu l’Allemand en marquant un waza ari dans le golden score après 6´27" de combat.



Mais le combat le plus difficile, celui dans lequel Matthias Casse a épaté toute l’assemblée, c’est en demi-finale. Un combat interminable face à Luka Maisuradze. 8 minutes 4 secondes d’un duel acharné face au Géorgien (IJF28). C’est plus du double de la durée réglementaire d’un combat. Le Belge a réussi à s’imposer dans le golden score sur un magnifique mouvement de contre. Ippon net et sans bavure! Il s’ouvre les portes de la finale.



Une finale dans laquelle il retrouve le Bulgare Ivaylo Ivanov (IJF12). C’est face à ce judoka qu’il s’était révélé lors de l’Euro de Varsovie en 2017. Il y a 2 ans, en Pologne, le Belge s’était incliné mais aujourd’hui en Biélorussie, il a pris le meilleur face à cet adversaire redoutable, récent vainqueur du Grand Prix de Marrakech.



La victoire a mis du temps à se dessiner, mais à 19 secondes de la fin, Matthias Casse a fait parler son explosivité. Il surprend le Bulgare avec un superbe Ippon seoi nage. Un mouvement décisif. Matthias marque un waza ari et résiste dans les ultimes secondes jusqu’à la délivrance. Le 1er sacré européen de sa carrière chez les seniors. Après la 3ème place de Jorre Verstraeten en -60kg, Matthias Casse offre à la Belgique une 2ème médaille en 2 jours dans ces championnats d’Europe