L'élimination de Charline Van Snick a été difficile à vivre pour son papa Marc : "C'est beaucoup d'émotions"

L'élimination de Charline Van Snick a été difficile à vivre pour son papa Marc : "C'est... Charline Van Snick n’a pas vécu les JO auxquels elle s’attendait. La Liégeoise, battue en quarts de finale n’a pas su remporter son repêchage face à Chelsie Giles. Battue sur ippon, Van Snick est rentrée aux vestiaires en chaise roulante. Une nouvelle désillusion olympique pour la judokate après Londres 2012 et Rio 2016. Forte de ses expériences passées, la Belge était plus motivée que jamais mais les choses n’ont pas tourné en sa faveur. Les malheurs de la fille ont évidemment été difficiles à vivre pour le papa, Marc Van Snick invité de Tokyo 2020 Le Mag sur Tipik : "C’est beaucoup d’émotions. La contrariété aussi de ne pas être avec elle. Ce sont déjà ses troisièmes Jeux. Les deux dernières fois on avait pu être avec elle. C’est évidemment beaucoup mieux. J’aurais préféré être là-bas. On fait ce qu’on peut. On lui envoie des câlins virtuels". Il s’est également voulu rassurant sur l’état de Charline, sortie en chaise roulante de son dernier combat : "Elle va bien, il n’y a pas de problème majeur, elle est bien suivie. Le médecin et le kiné qui s’en occupe disent que tout va bien. C’est une petite commotion". La déception passée, les regards sont déjà portés sur les prochains Jeux Olympique : "Paris 2024 fera partie de ses objectifs. Elle continue, il n’y a pas de problème. Mais il y aura des objectifs intermédiaires bien sûr. Mais c’est la suite logique, les Jeux à Paris elle les fera".