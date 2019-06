Koen Sleeckx : "Casse est capable de décrocher une médaille"

À une semaine de l'entrée en lice des judokas belges aux Jeux Européens de Minsk en Biélorussie, le directeur technique de l'aile flamande de la fédération belge de judo Koen Sleeckx a fait le point sur les attentes qui entourent nos athlètes. "Matthias Casse est prêt pour décrocher une médaille mais ce n'est pas un must", a-t-il notamment déclaré.

Cinq athlètes issus de l'aile flamande seront présent à Minsk. Il s'agit de Mina Libeer (-57 kg), Roxane Taeymans (-70 kg), Joachim Bottieau (-90 kg), Matthias Casse (-81 kg) et du champion sortant Toma Nikiforov (-100 kg). Pour Koen Sleeckx ces deux derniers sont les deux candidats les plus crédibles pour un podium.

"Après son opération au genou, Toma Nikiforov a bien travaillé avec Damiano Martinuzzi pour revenir au niveau qui était le sien. Il semblerait que cela se soit bien passé. La préparation de nos cinq athlètes s'est déroulée sans embûches", a expliqué Sleeckx. "Nikiforov et Matthias Casse sont sans aucun doute candidats au podium. Casse et son coach Mark Van der Ham ont préparé minutieusement ce rendez-vous. A 22 ans, Casse peut compter sur l'avantage de la jeunesse. Il est prêt pour une médaille mais ce n'est pas un must."

"Ces Jeux Européens arrivent à un moment idéal", a poursuivi Sleeckx. "C'est chouette de rassembler les meilleurs athlètes de plusieurs sports dans une ambiance spéciale. Ce contexte peut perturber certains athlètes mais d'autres peuvent sortir de meilleures performances. Pour Matthias Casse cela constituera un test en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo de l'année prochaine. Notre programme avec lui a été tracé pour obtenir une médaille aux Jeux de Paris en 2024 et j'ai bien l'impression que lui et son coach Mark Van der Ham sont parfaitement dans les temps."