Judo: Toma Nikiforov et Matthias Casse en rodage aux mondiaux de Budapest - 08/06/2021 "Je vais tout faire pour gagner, mais il faut penser à ce qui suit. Et ce qui suit, ce n’est pas rien ! Ce sont les Jeux Olympiques". Des mondiaux à 2 mois des JO, un vrai dilemme pour bon nombre de judokas. Toma Nikiforov ne veut pas snober ces championnats du monde, mais comme son partenaire d’entraînement, Matthias Casse, il a dans le viseur les Jeux olympiques. Les 2 hommes ont brillé à l’Euro et préparent désormais ces JO. Toma Nikiforov et Matthias Casse sont les deux médaillés belges des derniers championnats d’Europe à Lisbonne. L’or pour le Bruxellois, l’argent pour l’Anversois. Deux judokas qui repartent au combat à l’occasion des mondiaux de Budapest.