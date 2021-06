Un judoka belge champion du monde à moins de 2 mois des Jeux Olympiques ! 6 combats pour une médaille, 6 combats pour un titre mondial ! Matthias Casse entre dans l’histoire. Le judoka belge est le nouveau champion du monde de sa catégorie en -81kg. L’Anversois devient le 1er judoka belge masculin à décrocher un titre mondial. Vice-champion du monde en titre, Matthias Casse a fait mieux qu’il y a 2 ans à Tokyo. Cette année, à Budapest, le numéro 1 mondial est allé au bout d’un véritable parcours du combattant pour s’offrir la médaille d’or. Après avoir remporté ses 5 premiers combats, le Belge a retrouvé en finale Tato Grigalashvili. Un judoka géorgien, 4ème du ranking mondial qui l’avait battu lors de leur seule et unique confrontation sur le circuit international. C’était en demi-finale de l’Euro de Prague en novembre 2020. Aujourd’hui, Matthias Casse a pris sa revanche. Dans un combat acharné, le Belge s’est montré patient. Il a réussi à contenir les attaques de son rival pour faire la différence dans le golden score. Ippon après 47 secondes dans la prolongation. Victoire nette pour s’offrir le 1er titre mondial de sa carrière. Exempté de 1er tour, Matthias Casse a fait son entrée dans le tournoi contre Hiervorh Manukian (118ème mondial). Un premier long combat contre l’Ukrainien. Un duel qu’il a remporté dans le golden score grâce à une belle projection suivie d’une clé de bras. Le Belge écarte ensuite le Hongrois, Benedek Toth (76ème mondial). Il impose sa garde et gagne ce combat sans forcer sur pénalité dans la prolongation. Dans la foulée, Casse ne chipote pas. Il ne lui faut que 2 minutes pour battre par ippon le Brésilien, Eduardo Santos (25ème mondial). Direction les quarts de finale où il remporte la bataille tactique face au Japonais, Sotaro Fujiwara (18ème mondial). Une victoire sur pénalité dans le golden score qui lui ouvre les portes du dernier carré. Une demi-finale contre le judoka ouzbek, Sharofiddin Boltaboev (7ème mondial). Un adversaire redoutable qui ne surprend pas le Belge. Matthias Casse fait la différence à une minute de la fin du combat. Il marque un waza ari qui le propulse en finale. La 2ème finale de sa carrière dans un championnat du monde. Et la 2ème est la bonne ! Battu il y a 2 ans par l’Israélien, Sagi Muki, le Belge de 24 ans a cette fois remporté le titre mondial contre Tato Grigalashvili. Un titre dans la cour des grands 4 ans après son titre mondial chez les juniors en 2017. Après l’argent à l’Euro de Lisbonne et l’or aux mondiaux de Budapest, Matthias Casse fait le plein de confiance avant les JO de Tokyo. Dans la même catégorie, Sami Chouchi a très bien entamé la journée. Il a remporté ses 4 premiers combats avant de se blesser aux côtes en quarts de finale. Le Bruxellois termine 7ème de ces mondiaux.

Judo : Matthias Casse devient le premier Belge champion du monde - 09/06/2021 Un judoka belge champion du monde à moins de 2 mois des Jeux Olympiques ! 6 combats pour une médaille, 6 combats pour un titre mondial ! Matthias Casse entre dans l’histoire. Le judoka belge est le nouveau champion du monde de sa catégorie en -81kg. L’Anversois devient le 1er judoka belge masculin à décrocher un titre mondial. Vice-champion du monde en titre, Matthias Casse a fait mieux qu’il y a 2 ans à Tokyo. Cette année, à Budapest, le numéro 1 mondial est allé au bout d’un véritable parcours du combattant pour s’offrir la médaille d’or. Après avoir remporté ses 5 premiers combats, le Belge a retrouvé en finale Tato Grigalashvili. Un judoka géorgien, 4ème du ranking mondial qui l’avait battu lors de leur seule et unique confrontation sur le circuit international. C’était en demi-finale de l’Euro de Prague en novembre 2020. Aujourd’hui, Matthias Casse a pris sa revanche. Dans un combat acharné, le Belge s’est montré patient. Il a réussi à contenir les attaques de son rival pour faire la différence dans le golden score. Ippon après 47 secondes dans la prolongation. Victoire nette pour s’offrir le 1er titre mondial de sa carrière. Exempté de 1er tour, Matthias Casse a fait son entrée dans le tournoi contre Hiervorh Manukian (118ème mondial). Un premier long combat contre l’Ukrainien. Un duel qu’il a remporté dans le golden score grâce à une belle projection suivie d’une clé de bras. Le Belge écarte ensuite le Hongrois, Benedek Toth (76ème mondial). Il impose sa garde et gagne ce combat sans forcer sur pénalité dans la prolongation. Dans la foulée, Casse ne chipote pas. Il ne lui faut que 2 minutes pour battre par ippon le Brésilien, Eduardo Santos (25ème mondial). Direction les quarts de finale où il remporte la bataille tactique face au Japonais, Sotaro Fujiwara (18ème mondial). Une victoire sur pénalité dans le golden score qui lui ouvre les portes du dernier carré. Une demi-finale contre le judoka ouzbek, Sharofiddin Boltaboev (7ème mondial). Un adversaire redoutable qui ne surprend pas le Belge. Matthias Casse fait la différence à une minute de la fin du combat. Il marque un waza ari qui le propulse en finale. La 2ème finale de sa carrière dans un championnat du monde. Et la 2ème est la bonne ! Battu il y a 2 ans par l’Israélien, Sagi Muki, le Belge de 24 ans a cette fois remporté le titre mondial contre Tato Grigalashvili. Un titre dans la cour des grands 4 ans après son titre mondial chez les juniors en 2017. Après l’argent à l’Euro de Lisbonne et l’or aux mondiaux de Budapest, Matthias Casse fait le plein de confiance avant les JO de Tokyo. Dans la même catégorie, Sami Chouchi a très bien entamé la journée. Il a remporté ses 4 premiers combats avant de se blesser aux côtes en quarts de finale. Le Bruxellois termine 7ème de ces mondiaux.

Matthias Casse est entré dans l’histoire du sport belge ce mercredi en devenant le premier judoka noir-jaune-rouge masculin de l’histoire à devenir champion du monde dans sa catégorie (-81 kg). Un exploit monumental pour l’Anversois qui fait le plein de confiance à moins de deux mois des Jeux Olympiques. Vainqueur sur Ippon au Golden Score face au Géorgien Tato Grigalashvili, Matthias Casse est revenu sur cette succession d’émotions lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle participait la RTBF.

"Je suis super heureux d’écrire cette page d’histoire pour la Belgique", a réagi Casse. "Je suis très fier de cela. J’espère que ça va inspirer et motiver la nouvelle génération. Le judo est un sport exceptionnel et j’espère que cette victoire pourra permettre à beaucoup d’enfants de s’engager dans ce sport."

Le nouveau champion du monde est ensuite revenu sur sa journée et notamment sur le combat qui lui a valu le sacre. "Le Géorgien était très fort et est un athlète super explosif. J’ai juste attendu le bon moment. J’ai dû le bloquer pendant tout le combat et j’ai un peu joué avec lui. Le combat a duré beaucoup de temps et ça l’a énervé. Il a pris plus de risques et j’ai réussi à trouver une ouverture", a expliqué un Casse perfectionniste et déjà focalisé sur Tokyo.

Je ne veux pas attendre la fin de ma carrière comme Dirk (Van Tichelt) pour décrocher une médaille olympique

"Aujourd’hui, j’ai fait ce que je devais faire mais il y a des petites choses que je pouvais mieux faire. Je vais regarder les vidéos avec mes coaches pour voir où je peux gagner quelques pourcents. Physiquement, je pourrai être encore mieux que maintenant."

Casse a désormais 6 semaines pour se préparer aux Jeux Olympiques mais sait déjà qu’il est sur la bonne voie. "J’étais super calme et super à l’aise aujourd’hui. Je pense que ce sera le même aux Jeux. Je vais aller là-bas avec la même approche mentale. Je dois désormais réaliser trois stages à l’étranger et m’entraîner dur. Les derniers jours serviront à mettre les points sur les 'i' et à régler les derniers détails pour être prêt physiquement et mentalement. Le titre olympique, c’est le but de chaque judoka. Il n’y a que deux ou trois opportunités pour un judoka dans une carrière. Il faudra donc être à 100% pour ce rendez-vous."

Déjà vainqueur du Masters, du championnat d’Europe et du Mondial, Casse veut compléter le Grand Chelem à Tokyo : "Je ne veux pas attendre la fin de ma carrière comme Dirk (Van Tichelt) pour décrocher une médaille olympique."

