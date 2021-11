Judo : Matthias Casse remporte son deuxième titre en Grand Chelem à Abu Dhabi

Matthias Casse vient de remporter le Grand Chelem d’Abu Dhabi. Le judoka belge, numéro 2 mondial et champion du monde en -81 kg a réalisé le parcours sans faute. 4 combats, 4 victoires. Il a battu en finale le Russe, Alan Khubetsov (12ème mondial et ancien champion d’Europe en 2017). Victoire sur un superbe ippon au golden score après 5 minutes 17 secondes de combat.

Plus tôt dans la journée, l’Anversois a fait son entrée dans le tournoi contre le Canadien, Constantin Gabun (IJF122). Casse, médaillé de bronze aux JO de Tokyo s’est imposé par ippon (immobilisation) à 49 secondes de la fin de ce duel.

Son 2ème combat fut plus long. Plus compliqué. L’Ukrainien, Sergii Krivchach (IJF94) a poussé le Belge au golden score. Matthias Casse a finalement fait la différence dans la prolongation. Victoire par waza ari après plus de 7 minutes de combat.

En demi-finale, le champion du monde a éliminé le Russe, Aslan Lappinagov (IJF18). Nouvelle victoire dans le golden score. Un succès sur pénalité qui lui a ouvert les portes de la finale. Une finale remportée contre un autre judoka russe, Alan Khubetsov. Matthias Casse termine la saison en beauté. L’or à Abu Dhabi. Son 2ème titre en Grand Chelem. Sa 4ème médaille dans cette année 2021 marquée aussi par l’argent à l’Euro, l’or aux mondiaux et le bronze aux JO.

Sur les tatamis aussi ce samedi, son frère, Jeroen Casse a connu moins de réussite en -73kg. Après avoir battu l’Australien, Sam King sur pénalité, le frangin de Matthias Casse s’est incliné en huitièmes de finale contre le judoka mongol, Tsogtbaatar Tsend-Ochir.

Demain, le Bruxellois, Toma Nikiforov fera son retour à la compétition sur la scène internationale en -100kg.