Judo : Matthias Casse de retour à la compétition «Depuis un mois, Paris 2024 est sur l’écran de mon téléphone»

Il remonte déjà sur les tatamis ! Retour à la compétition 2 mois et demi après avoir décroché la médaille de bronze aux JO de Tokyo. Matthias Casse repart au combat ce dimanche au prestigieux tournoi de Paris, un Grand Chelem dont il est le tenant du titre !

"Après les Jeux, j’ai pris un mois de repos. J’avais besoin de faire une pause" raconte le Belge de 24 ans. "Le 1er septembre, j’ai recommencé l’entraînement. Après quelques semaines, c’est revenu. Je me sens vraiment bien. Comme à la maison sur le tapis. Paris, c’est un tournoi exceptionnel ! C’est une salle incroyable. Il y a toujours une super atmosphère. Mais ce n’est pas le plus important. Je me sens prêt pour faire une autre compétition. Je ne suis pas à 100%, mais c’est normal. J’y vais juste pour prendre du plaisir".

Revenu du Japon avec une médaille autour du cou, Matthias Casse est toujours partagé entre la satisfaction de monter sur le podium et la déception de passer si près du titre olympique. Tokyo reste un rêve inachevé.

"Il y a toujours une petite déception" reconnait l’Anversois. "C’était vraiment proche. La demi-finale était un combat difficile pour tous les deux. Le Japonais a marqué un petit score, mais c’était suffisant pour casser mon rêve. C’est encore dur, mais il y a des nouveaux Jeux dans 3 ans déjà. Donc, j’ai beaucoup de motivation et beaucoup d’énergie pour travailler dur pour ça".

Un petit score a suffi pour casser mon rêve

Mais avant les Jeux Olympiques, il y aura d’autres échéances importantes. Ses prochains objectifs en 2022 ? L’Euro à Sofia en avril et les Mondiaux à Tachkent au mois d’août. Un rendez-vous mondial où il aura un titre à défendre.