Matthias Casse s’est montré particulièrement satisfait de sa victoire au Grand Chelem d’Abu Dhabi de judo, samedi. "Cela prouve que je suis devenu un judoka plus complet et cela rafraîchit probablement la mémoire collective au sujet de ma saison exceptionnelle", a déclaré le Belge en conférence de presse.

"Cette médaille d’or prouve encore une fois que j’ai été le judoka le plus constant au monde en -81 kg", a expliqué Casse. "Après avoir battu le Russe Khubetsov aux Jeux, celui-ci avait vraiment envie de prendre sa revanche, mais j’ai empêché cela. Cet or me donne beaucoup de confiance car elle montre que je peux gagner un Grand Chelem même sans être au sommet de ma forme. Je suis fier de moi."

Matthias Casse espère que sa médaille va rafraîchir la mémoire collective après une saison exceptionnelle. "Je suis le premier judoka belge à devenir champion du monde chez les messieurs. Notre pays a une histoire du judo très riche, avec beaucoup de grands champions, et pourtant j’ai réussi l’exploit d’offrir à la Belgique un premier titre mondial masculin. En outre, j’ai décroché l’argent à l’Euro et le bronze aux Jeux Olympiques. Je peux donc parler d’une saison très réussie."

Un effet Matthias Casse, sous la forme d’un plus grand nombre de jeunes inscrits, ne s’est pas encore matérialisé pour le judo belge. "Peut-être que le corona a empêché un tel effet de se produire. Les gens sont dans l’ensemble moins enclins à s’inscrire dans un club sportif. J’espère néanmoins que mes prestations inspireront les gens à faire du sport, qu’ils soient jeunes ou vieux. Il a en effet été prouvé que les gens qui font du sport tombent moins facilement malades."