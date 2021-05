Judo: Lola Mansour, la résurrection d'une battante

Elle avait disparu des radars depuis plus de 3 ans. 3 longues années sans compétition. Une éternité pour Lola Mansour privée de judo en raison d’une grave commotion. Un accident qui a stoppé net l’ascension de cette grande promesse du judo belge. Championne olympique de la jeunesse à Singapour en 2010, la Bruxelloise s’est fait un nom dans le petit monde du judo. Judokate de talent, championne d’Europe junior, vice-championne d’Europe espoir, Lola Mansour a également conquis 2 titres de championne de Belgique. Un palmarès bien garni, des résultats prometteurs. Lola Mansour est promise à une belle carrière. Mais à 24 ans, à l’aube des qualifications pour les JO de Tokyo, sa vie bascule lors d’un entraînement.

"A l’entraînement national, j’ai été victime d’une chute sur la tête" raconte Lola Mansour. "C’était à la veille du Grand Chelem de Düsseldorf. Sur le moment, je n’ai pas tout de suite réalisé ce qui se passait. Je n’avais jamais eu de commotion cérébrale auparavant. Au moment de m’étirer, Je me suis sentie mal. J’ai eu des nausées, des maux de tête d’une violence inouïe. Comme si mon cœur battait dans ma tête. C’est seulement en rentrant à mon kot que ma colocataire a trouvé mon état assez inquiétant. Après cela, ça a été le trou noir".

Le black-out, une vie bouleversée et une carrière à l’arrêt. Depuis le 21 février 2018, Lola Mansour livre son plus long combat. Le combat de sa vie pour faire son come-back sur les tatamis.

3 ans après sa grave commotion, la Bruxelloise a retrouvé le chemin du dojo. Elle a ressorti son kimono. La judokate belge s’entraîne aux côtés d’Ilse Heylen, médaillée olympique à Athènes. Et la reprise a été difficile.

"C’est vrai que c’était un sentiment particulier lors de la première séance" se souvient Lola Mansour. "J'étais un peu partagée parce qu’il y avait le plaisir d’être là. Et en même temps, avec le souvenir de ce que j’étais capable de faire avant, je me disais… Oh lala... il va y avoir encore beaucoup de travail à rattraper parce que rien qu’en faisant 2-3 prises de garde et je rentrais déjà en rampant".

"La première fois, on a juste fait des prises de garde et des déplacements et… c’est tout !" se remémore Ilse Heylen. "Parce que même quand on faisait de l’uchi-komi (ndlr: la répétition d’une technique) et juste un mouvement. Le choc, l’impact, c’était déjà trop dur".

Mais avant de pouvoir à nouveau enfiler son judogi, Lola a connu des mois de galère, des douleurs incessantes et un sentiment d’abandon.

"Au bout de 10 mois chaotiques, j’avais perdu toute tolérance à l’effort" explique la double championne de Belgique. "J’étais au plus bas au niveau de ma forme physique. Psychologiquement, c’était très difficile. J’ai dû interrompre mes études. J’avais très peu de contacts sociaux. Ma fédération m’a envoyé mon C4 parce que je n’avais pas fait de résultats puisque je n’étais pas capable de faire des compétitions non plus. Et donc, j’ai perdu tous les subsides et tous les soutiens des instances sportives".

Un nouveau coup dur pour Lola. D’autant que son état de santé ne s’améliore pas. Fin 2018, totalement désemparée, la Bruxelloise se tourne alors vers la faculté des sciences de la motricité à l’ULB.

"C’est la première fois que j’avais l’impression que l’être humain était au centre du projet au lieu de la performance" ajoute Lola Mansour. "Et là, on a repris vraiment à zéro tout un protocole de rééducation. Et c’est à partir de ce moment-là que ça a commencé à s’améliorer et que j’ai vu une voie de guérison possible".

Après 2 ans de rééducation et un long chemin vers le retour à la compétition, Lola Mansour reprend les commandes sa vie. La jeune femme de 27 ans est redevenue judokate et bénéficie de l’aide de Jean-François Lenvain. L’ancien responsable de la cellule sociale du Sporting d’Anderlecht a mobilisé son réseau et sa communauté de sportifs pour apporter un soutien moral, mental et matériel à Lola Mansour.

"On essaie de la soutenir au maximum, car Lola est un peu hors cadre après une si longue blessure et une convalescence compliquée" explique Jean-François Lenvain. "On repart à zéro. On est vraiment sur une deuxième carrière".

Une 2ème carrière perturbée par la pandémie. Lola Mansour est dans l’attente de stages et de tournois. Ses rêves sont toujours aussi grands, mais elle ne veut pas brûler les étapes.

"Evidemment, le rêve, ce serait un retour dans les plus grands championnats" conclut Lola Mansour. "L’olympiade de Tokyo se termine et il va bientôt y avoir celle de Paris 2024. Après, c’est se projeter assez loin, mais je prends vraiment un objectif à la fois. A court terme, ce serait de retrouver les randoris, les combats et quelques compétitions locales pour retrouver le rythme de la compétition. Je sais qu’à partir d’un moment, on n’était pas sûr du tout que j’allais pouvoir reprendre le judo. Je n’étais même plus capable de me visualiser en train de faire un mouvement de judo. C’était vraiment à ce point-là. Et aujourd’hui, je peux m’imaginer retrouver des finales et des compétitions de haut niveau. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction".