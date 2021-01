Judo : Dirk Van Tichelt, médaillé olympique, devient coach à la fédération flamande

L’ancien judoka Dirk Van Tichelt, 36 ans, qui a mis un terme à sa carrière sportive fin octobre, va rejoindre le staff technique de la fédération flamande de judo à partir du 1er janvier, a annoncé Judo Vlaanderen jeudi.

"Accueillir Dirk est un ajout fantastique à notre staff technique", a déclaré Koen Sleeckx, directeur technique, dans un communiqué de presse. "Avec ses connaissances d’ancien judoka du très haut niveau et sa maîtrise technique des mouvements, il pourra sans aucun doute montrer à nos jeunes le chemin vers le succès. C’est aussi un incroyable motivateur et une source d’inspiration."

Dirk Van Tichelt, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 chez les moins de 73 kg, s’est dit très enthousiaste à l’idée de commencer son parcours d’entraîneur.

"Que Dirk choisisse de rester actif dans le judo afin de transmettre ses connaissances me rend très heureux", a déclaré Bart Demuynck, président de l’aile flamande de la fédération de judo. "Je pense qu’il est la personne la mieux placée pour occuper ce poste, avec les compétences humaines nécessaires."

Outre sa médaille olympique, Dirk Van Tichelt a aussi remporté un titre européen en 2008 et décroché deux médailles de bronze aux Mondiaux de 2009 et 2013. Il a dû mettre un terme à sa carrière fin octobre en raison des limitations d’entraînement dues à la crise du coronavirus et une nouvelle blessure au cou.