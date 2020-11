Jour sans pour Toma Nikiforov à l'Euro de judo: "Je n'avais pas de jus"

Il ne s’attendait pas à un tel scénario. Une élimination précoce pour sa 8ème participation aux championnats d’Europe. Toma Nikiforov qui compte déjà 3 médailles européennes à son palmarès ne gardera pas un bon souvenir de cet Euro de Prague. Le judoka bruxellois affrontait pourtant lors de son 1er combat un adversaire qu’il connaissait bien. Le Letton, Borodavko qu’il avait déjà battu 6 fois. La dernière fois, c’était d’ailleurs lors de l’Euro de Minsk l’an passé. Même tournoi, même adversaire, mais pas le même résultat.

Le Belge a été éliminé d’entrée en -100kg. Battu par ippon dans le golden score. Une défaite qui fait mal. L’ancien champion d’Europe a connu un jour sans.

"Je n'étais vraiment pas frais. Je me sentais lourd et fatigué" raconte Toma Nikiforov. "Je n'avais pas de jus et dans un championnat d'Europe, si tu n'es pas en top forme, ça ne pardonne pas ! Tout le monde est préparé. Tout le monde à la dalle. C'est le dernier tournoi de l'année. J'ai raté l'occasion de performer ici".

Une déception pour le judoka du Crossing Schaerbeek qui veut rester positif et revenir en force l’année prochaine.

"Il y aura encore plein d'autres occasions" ajoute le Belge. "Je suis évidemment très déçu, mais ce qui cloche, ce n'est pas mon judo ou la tactique. Aujourd'hui, c'était mon état de forme. Sans doute une petite accumulation. J'espère que ça va aller pour la suite. On va prendre un peu de repos et repartir du bon pied pour 2021 "

2021, une année très chargée avec le Masters de Doha en janvier, l’Euro de Lisbonne en avril, les Mondiaux de Budapest en juin. Des rendez-vous dans lesquels il devra marquer des points pour décrocher son billet pour les JO de Tokyo.