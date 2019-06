Jorre Verstraeten combattra pour la médaille de bronze aux Jeux européens à Minsk

Le Belge vient de se qualifier pour la petite finale en -60kg. Le Louvaniste a remporté son combat de repêchage contre le Français, Luka Mkheidze (IJF35). Il s’est imposé par ippon (immobilisation) alors qu’il était mené de 2 pénalités.



Jorre Verstraeten (IJF20) qui participe pour la 3ème fois de sa carrière aux championnats d’Europe a réalisé un parcours impressionnant pour se hisser à ce niveau du tournoi.



Lors de son 1er duel de la journée, il a renvoyé à la maison le Bulgare, Yanislav Gerchev. Un judoka expérimenté qui était vice-champion d’Europe de la catégorie en 2017 et 2018. Le Belge de 21 ans a battu cet adversaire sur pénalité dans le golden score au bout de 9 minutes de combat.



Plus fort encore, en 1/8 de finale, Jorre s’offre un succès face Orkhan Safarov. Un Azéri qui possède un fameux palmarès: 2 fois vice-champion d’Europe et vice-champion du monde en 2017. Notre compatriote a gagné par ippon dans le golden score après un nouveau long combat de 6 minutes!



En quarts de finale, le Belge n’a rien pu faire face à Francisco Garrigos. L’Espagnol, 8ème mondiale a battu le Louvaniste par ippon. Une défaite qui a envoyé le Belge en repêchage.



Il a remporté ce combat face au Français, Luka Mkheide. Une victoire qui lui permet de revenir sur les tatamis pour tenter de monter sur le podium. Et c’est un autre Français, Walide Khyar (champion d’Europe en 2016) qui se dressera face à lui sur le chemin de la médaille de bronze.