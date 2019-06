Joachim Bottieau frustré après un combat fermé: "Je n'ai pas su placer d'attaques"

Joachim Bottieau (IJF 42) n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer lundi sur le tapis de Chizhovka Arena de Minsk à l'occasion de l'Euro de judo aux Jeux Européens. Le Belge a été battu aux pénalités par le Russe Khusen Khalmurzaev (IJF 21) pour son premier combat en moins de 90 kg. "Il a tout fait pour que le combat soit fermé, je n'ai pas su placer d'attaques", a déclaré Bottieau à l'interview.

Exempté de 1er tour, le judoka belge de 30 ans, s'est vu brandir une fatidique troisième pénalité à 49 secondes de la sirène. "Je pensais quand même trouver un peu plus d'ouvertures et pouvoir placer quelques attaques mais c'était cadenassé du début à la fin. Ce n'est pas très agréable de combattre comme ça. D'autant plus pour commencer son tournoi", a déploré le Hennuyer.

"Tomber sur un Russe d'entrée n'était pas un cadeau. Il a annihilé mes points forts qui sont basés sur la technique. C'est vraiment frustrant", a ajouté Bottieau, pour qui la première pénalité dans la première minute aura été fatale. "Il connait bien les règles, il sait que l'arbitre va donner des pénalités car il ne se passe rien et il fait donc en sorte que le combat ne s'ouvre pas."

Le Belge, qui dispute sa deuxième saison en -90kg après plusieurs années passées en -81kg, veut "continuer à progresser et aller de l'avant", lui qui va disputer les Grands Prix de Montréal et de Zagreb avant les Mondiaux de Tokyo prévus fin août.