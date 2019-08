Joachim Bottieau arrête sa carrière à un an des JO

Joachim Bottieau a décidé de mettre un terme à sa carrière. A 30 ans, le judoka du Grand Hornu a averti la fédération flamande, où il était affilié, de sa décision annonce Le Soir sur son site internet.



Bottieau, 44e mondial, ne parvient pas à se défaire de ses problèmes au cou. Il s'arrête à quelques semaines des Mondiaux et à moins d'un an des JO de Tokyo.



"Joachim m’a envoyé un mail pour me faire part de sa décision", explique Koen Sleeckx, directeur technique de la fédération flamande, au Soir. "Il m’a dit l’avoir prise en connaissance de cause après avoir consulté son médecin. C’est évidemment dommage parce que la collaboration avec notre entraîneur fédéral Marc van der Ham se passait bien, mais je ne peux que respecter sa décision."



Il a décroché deux médailles de bronze en -81 kg aux championnats d'Europe en 2012 et 2013. Très déçu de son résultat à Rio, Bottieau avait eu besoin de se ressourcer. Après une année blanche, il a retrouvé la motivation, changé de catégorie et s'est fixé comme objectif de se qualifier pour ses troisièmes JO. Ses premiers résultats étaient encourageants avec des podiums à Agadir (2018) et Cluj (2019). Son corps en a décidé autrement.