JO Tokyo 2020 : Pourquoi y-a-t-il deux médailles de bronze en judo ?

C’est peut-être une question que vous avez entendue dans votre entourage ces derniers jours en suivant les JO de Tokyo 2020 : pourquoi y-a-t-il deux médailles de bronze au judo ? Le principe existe en fait depuis les premiers championnats du monde de la discipline en 1956 et a été conservé jusqu’à présent.

A partir des quarts de finale, un système de repêchage est en effet adopté pour éviter que des judokas de très haut niveau soient privés de médaille en cas de tirage au sort malheureux. Ainsi, les quatre judokas éliminés en quarts de finale s’affrontent au premier tour du repêchage. En cas de victoire, ils affrontent les deux demi-finalistes perdants pour disputer les deux finales pour le bronze.

Ce mode de fonctionnement – en ligne avec les principes d’origine de ce sport - favorise un tournoi plus juste et équitable. Il permet par ailleurs aux judokas qualifiés pour les demi-finales et finales de souffler entre deux combats. Un détail non négligeable quand on sait que chaque catégorie de poids se dispute en un jour.