JO Tokyo 2020 : Matthias Casse, "Je suis là pour l'or, sinon je serais resté à la maison" - JO... Matthias Casse est prêt à entrer en lice dans ces JO de Tokyo ce mardi à partir de 11h au Japon (4h, heures belges) pour défendre ce qui constitue une des plus grandes chances de médaille d'or pour la Belgique. Numéro 1 mondial et champion du monde en -81kg, le judoka anversois sera opposé au Portoricain Adrian Pur Gandia (IJF 33) au premier tour. "L'expérience de Rio va m'aider beaucoup je pense. Cela me permet d'être plus calme aujourd'hui avant de commencer ce tournoi. Je me sens très bien et tout les plans sont respectés. Tout se passe bien à l'entraînement donc tout va bien", a réagi Casse au micro de la RTBF depuis le village olympique "C'est normal que je sois un des favoris", a ajouté le champion du monde qui ne craint aucun de ses adversaires. "Je sais que je suis capable de battre tous les judoka donc je suis prêt pour affronter tout le monde. Mon objectif, c’est l’or. C’est pour cela que je suis ici, sinon je serais resté à la maison", a conclu Casse.