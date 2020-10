JO 2020 : Dirk Van Tichelt a subi une infiltration pour soigner son hernie cervicale

Médaille de bronze - Judo -73kg : Dirk Van Tichelt - Jeux Olympiques 2016 - 08/08/2016 Dirk Van Tichelt a décroché la médaille de bronze en judo dans la catégorie des moins de 73 kg, lundi aux jeux Olympiques de Rio. L'Anversois, 32 ans, pour ses 3es jeux Olympiques, a battu pour la 3e place le Hongrois Miklos Ungvari, 19e mondial, mais vice-champion olympique à Londres en 2012, sur ippon après 49 secondes de combat à peine, sur une clé de bras (juji gatame). C'est la deuxième médaille de la délégation belge à Rio après l'or décroché par Greg Van Avermaet dans la course en ligne en cyclisme samedi. C'est aussi la 12e médaille de la Belgique aux jeux Olympiques en judo et la première chez les messieurs depuis Harry Van Barneveld (+95kg) en bronze aussi à Atlanta en 1996. Dirk Van Tichelt avait pris la 5e place aux jeux de Pékin en 2008 et la 9e place à Londres il y a quatre ans. Il a maintenant remporté une médaille de chaque grande compétition internationale.