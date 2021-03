Sami Chouchi a réalisé une très belle performance ce samedi au tournoi du Grand Chelem de judo de Tbilissi. Le N.2 belge en moins de 81 kg, 19ème mondial, s'est hissé en finale dans laquelle il sera opposé à l'Autrichien Shamil Borchashvili (IJF 25).

Sami Chouchi est déjà assuré de réussir sa meilleure performance en Grand Chelem qui était jusqu'à présent sa troisième place à Tachkent le 6 mars dernier.

Pour y parvenir, le Schaerbeekois de 28 ans a battu en demi-finale par ippon le champion d'Europe en titre, qui combattait à domicile, le Géorgien Tato Grigalashvili après 2:58 de combat. Sami Chouchi n'a fait aucun complexe face à l'homme en fort de la catégorie depuis plus d'un an : il n’avait plus perdu un combat depuis le 13 décembre 2019 !

Outre son sacre européen, Tato Grigalashvili, 21 ans, a remporté le tournoi du Grand Chelem de Dusseldörf (2020) et le Masters de Doha (2021). Sami Chouchi l'a attaqué à plusieurs reprises avant de le surprendre en contre et de l'envoyer valser sur le dos.