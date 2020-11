Euro judo: duel 100% belge pour le bronze entre Matthias Casse et Sami Chouchi en -81kg

Ils rêvaient de se retrouver en finale, mais ils s’affronteront pour le bronze. Matthias Casse et Sami Chouchi se disputeront la médaille de bronze dans la catégorie des -81kg. L’un de ces 2 judokas offrira donc une 3ème médaille à la Belgique après celles remportées hier par Charline Van Snick et Jorre Verstraeten lors de la 1ère journée de l'Euro de Prague. Les 2 hommes combattront l’un contre l’autre pour la toute première fois sur le circuit international. Le seul précédent entre Casse et Chouchi remonte aux championnats de Belgique en 2018. Une finale spectaculaire remportée à l’époque par le judoka anversois.

Exempté de 1er tour, Matthias Casse n’a pas traîné lors de son 1er combat. Une excellente entrée en matière contre le Monténégrin, Nikola Gardasevic. Ippon après 1 minute 15 secondes. Le champion d’Europe en titre se qualifie facilement pour les 8èmes de finale.

Dans ce duel face à Muhammed Koc, l’Anversois fait parler sa puissance et son explosivité. Un mouvement placé à mi-combat lui permet de prendre l’avantage sur le Turc. Waza ari pour le Belge qui continue son parcours sans encombre.

En quarts de finale, Matthias Casse s’impose tout en maîtrise. Il lui faut moins de 2 minutes pour écarter Murad Fatiyev. Le numéro 1 mondial immobilise le judoka azéri et gagne ce 3ème combat par ippon.

Son prochain adversaire est plus coriace. Il s’agit de Tato Grigalashvili. Le Géorgien, numéro 12 mondial a décroché le titre européen chez les moins de 23 ans, il y a 10 jours à peine. A Prague, ce judoka de 20 ans vise aussi l’or chez les seniors. Matthias Casse compte bien défendre son titre, mais il se fait surprendre par une attaque du Géorgien. Le Belge est mené waza ari et ne parviendra pas à inverser la tendance. Pas de 2ème titre consécutif pour Casse qui affrontera donc Sami Chouchi pour le bronze dans un combat 100% belge.

Le bronze à Prague, après l’argent à Tel Aviv pour Chouchi ?

Le Bruxellois, 27ème mondial a fait son entrée dans le tournoi face à un judoka local. Le Tchèque, Adam Kopecky (champion du monde et d’Europe cadet l’an dernier en -73kg) n’a pas fait le poids face à notre compatriote. En moins de 2 minutes, l’affaire était pliée. Victoire par ippon sur une immobilisation.

Un travail au sol qui paie encore en 16èmes de finale. Le judoka du club de La Chênaie immobilise le Grec, Alexios Ntanatsidis. Un nouveau succès par ippon face au 15ème judoka mondial.

En 8èmes de finale, Sami Chouchi est opposé au jeune Hongrois, Benedek Toth. L’ancien vice-champion d’Europe projette son adversaire à une minute de la fin, marque waza ari et finit le boulot au sol. Pas d’immobilisation cette fois, mais une victoire par ippon grâce à un clé de bras. Un bel enchaînement debout – sol qui lui permet d’accéder aux quarts de finale.

Longue journée pour Sami Chouchi ! Face au Néerlandais Frank De Wit, c’est déjà son 4ème combat. Le Bruxellois avait battu le Néerlandais il y a 2 ans lors de l’Euro de Tel Aviv, mais cette fois, De Wit fait la différence à une minute de la fin. Une attaque décisive qui lui permet de marquer un waza ari.

Le Belge n’a pas le choix. Il doit gagner son combat de repêchage pour pouvoir encore rêver du podium. Et Sami Chouchi fait le boulot. Il élimine le numéro 3 mondial, Vedat Albayrak. Nouvelle démonstration au sol. Le Bruxellois immobilise le Turc qui vient pourtant de remporter le Grand Chelem de Budapest le mois dernier. En 1 minute 30, la victoire est dans la poche. Sami Chouchi et Matthias Casse se retrouveront en "petite finale" de l’Euro pour leur retour à la compétition.

Willems, Taeymans et Jeroen Casse sortis d’entrée

Ce championnat d’Europe a tourné court pour les 3 autres Belges engagés aujourd’hui sur les tatamis. En -70 kg, Gabriella Willems (2ème du Grand Chelem de Düsseldorf en février) n’a pas réussi à franchir le cap du 1er tour. Sa 4ème participation à l’Euro a pris fin dès le 1er combat. La Liégeoise, 25ème mondiale s’est inclinée contre Serafima Moscalu. La Roumaine, 107ème mondiale a battu notre compatriote par ippon après un peu plus d’une minute.

Dans la même catégorie, même résultat pour Roxane Taeymans même si son combat a duré plus longtemps. L’Anversoise de 29 ans a perdu sur pénalité contre Elisavet Teltsidou, 20ème mondiale

Et chez les hommes, Jeroen Casse, le petit frère de Matthias disputait son 1er Euro senior en -73kg. Le judoka de 22 ans n’a pas démérité pour sa 1ère expérience à ce niveau. Il a été battu dans le golden score contre le récent champion d’Europe junior, Victor Sterpu. Le Moldave, 26ème mondial s’est imposé en marquant un waza ari dans la prolongation.