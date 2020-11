Euro judo: Charline Van Snick et Jorre Verstraeten s'offrent le bronze à Prague

Charline Van Snick et Jorre Verstraeten s’offrent le bronze à l'Euro de judo à Prague - © Tous droits réservés

Combat pour le bronze de Charline Van Snick (-52kg) à l'Euro de judo à Prague - 19/11/2020 9 minutes et 5 secondes ! Un combat interminable, un duel acharné et la médaille au bout de l’effort. Charline Van Snick a remporté la médaille de bronze aux championnats d’Europe de judo en -52kg. La Belge a battu l’Espagnole, Ana Perez Box dans une petite finale très disputée. Aucun point marqué lors des 4 premières minutes du combat. Les 2 judokates ont donc entamé le golden score. Une prolongation qui a duré plus de 9 minutes. Soit... plus du double de la durée normale d’un combat. Le Liégeoise, 11ème mondiale a fait la différence au sol, une de ses spécialités. Elle a réussi à immobiliser son adversaire pour s’imposer par ippon. C’est un retour gagnant pour Charline Van Snick après 9 mois sans compétition. La médaillée de bronze des Jeux de Londres décroche la 6ème médaille européenne de sa carrière en 10 participations à l’Euro. Un palmarès qui s’étoffe encore un peu plus pour l’une des porte-drapeaux du judo belge.