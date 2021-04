Euro de judo : Matthias Casse vice-champion d’Europe en -81kg, Sami Chouchi 7e

Euro de Judo : duel 100% belge, Matthias Casse se qualifie pour les demi-finales en battant Sami... 2 judokas belges au top en -81kg, 2 chances de médaille pour la Belgique et une possible confrontation en quarts de finale. Matthias Casse et Sami Chouchi devaient gagner leurs 2 premiers combats pour avoir le droit de se défier dans cette 2ème journée de l’Euro de judo à Lisbonne. Et le choc a bien eu lieu sur les tatamis portugais. Un combat des chefs entre l’Anversois et le Bruxellois. Destin croisé pour ces 2 grands talents belges qui vont s’affronter pour la 4ème fois de leur carrière. Et c'est finalement Matthias Casse qui se qualifie pour les demi-finales. Il bat Sami Chouchi dans un combat très fermé, très tactique. L’Anversois s’impose sur pénalité dans le golden score. Le Bruxellois devra passer par le repêchage pour tenter de décrocher la médaille de bronze