Euro de Judo : duel 100% belge, Matthias Casse se qualifie pour les demi-finales en battant Sami Chouchi

2 judokas belges au top en -81kg, 2 chances de médaille pour la Belgique et une possible confrontation en quarts de finale. Matthias Casse et Sami Chouchi devaient gagner leurs 2 premiers combats pour avoir le droit de se défier dans cette 2ème journée de l’Euro de judo à Lisbonne. Et le choc a bien eu lieu sur les tatamis portugais.

Un combat des chefs entre l’Anversois et le Bruxellois. Destin croisé pour ces 2 grands talents belges qui vont s’affronter pour la 4ème fois de leur carrière. Et c'est finalement Matthias Casse qui se qualifie pour les demi-finales. Il bat Sami Chouchi dans un combat très fermé, très tactique. L’Anversois s’impose sur pénalité dans le golden score. Le Bruxellois devra passer par le repêchage pour tenter de décrocher la médaille de bronze

Matthias Casse (IJF1) a réalisé une très bonne entrée en matière. Le Belge, 3ème des derniers championnats d’Europe était opposé au Turc, Muhammed Koc (IJF55). Un premier combat tout en maîtrise. Le numéro 1 mondial marque rapidement un waza ari et finit le boulot au sol. Il s’impose par ippon sur une immobilisation. En huitièmes de finale, Casse croise la route d’Hidayat Heydarov (IJF76). Le judoka azéri est un solide adversaire qui a remporté plusieurs médailles mondiales et européennes en -73kg. Désormais, il combat en -81kg et ce n’est pas un cadeau pour Matthias Casse. Le combat est long, indécis mais le Belge parvient à prendre le dessus dans le golden score. Victoire par waza ari après plus de 9 minutes de combat. Casse passe en quarts et attend son rival belge.

Sami Chouchi (IJF16) a débuté son tournoi par un succès contre Alpha Oumar Djalo (IJF38). Un Français qu’il avait battu en quarts de finale de l’Euro 2018, à Tel Aviv. Le Bruxellois a fait parler l’expérience dans ce combat tactique. Il s’est imposé sur pénalité au golden score. Un combat de près de 6 minutes qui n’a pas trop émoussé le récent vainqueur du Grand Chelem de Tbilissi. Chouchi enchaîne avec un long duel contre Attila Ungvari (IJF25). Le Belge prend sa revanche contre le Hongrois qui l’avait battu lors de l’Euro de Minsk. Victoire sur pénalité dans le golden score.

En -73kg, Jeroen Casse (IJF78) a été éliminé ce matin avec les honneurs. Défaite frustrante pour le frangin de Matthias Casse qui a livré un combat marathon contre l’Allemand, Lukas Vennekold (IJF143). Plus de 11 minutes d’un duel acharné. L’Anversois de 23 ans a tout donné dans ce combat très disputé, mais il s’est incliné sur pénalité au golden score.