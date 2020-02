Dirk Van Tichelt battu après 29 secondes et blessé au Grand-Chelem de Dusseldorf

Dirk Van Tichelt (-73 kg) a été éliminé du tournoi de judo Grand Chelem de Düsseldorf, samedi matin, dès son premier combat et à peine après 29 secondes. Le médaillé de bronze des JO de Rio en 2016, 55e mondial, était dispensé de premier tour. Au deuxième, il a subi la loi de l'Ukrainien Artem Khomula (IJF 33). Une quatrième participation consécutive aux Jeux olympiques de Van Tichelt, 35 ans, semble s'éloigner de plus en plus.

L'"ours de Brecht" est apparu très concentré en montant sur le tatami et a pu éviter un premier ushi mata de l'Ukrainien. Mais après trois tentatives, celui-ci a réussi. Non seulement Khomula a obtenu un waza-ari, mais il a également réussi à enchaîner une immobilisation qui a mis fin au combat après 29 secondes.

Une heure après le combat Dirk Van Tichelt, souffrant de la clavicule droite, s'est exprimé: "je crains que le Grand Prix de Rabat ne tombe à l'eau. Lundi, d'autres examens médicaux devront montrer la gravité de la blessure".

Van Tichelt n'avait aucune explication à sa rapide défaite. "Pendant l'échauffement, tout a été comme sur des roulettes; à gauche comme à droite, les mouvements venaient d'eux-mêmes. J'étais très concentré sur le tatami et je me suis quand même laissé surprendre. Cela ne me serait jamais arrivé dans le passé. Mais maintenant, il semble y avoir une sorte de frein à mes réactions spontanées. J'espère que cela va bientôt changer. Je n'ai pas encore perdu espoir pour Tokyo".